Mark och anläggningsarbetare
Svevia AB (publ) / Anläggningsarbetarjobb / Skövde Visa alla anläggningsarbetarjobb i Skövde
2025-10-02
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svevia AB (publ) i Skövde
, Skara
, Lidköping
, Jönköping
, Ulricehamn
eller i hela Sverige
Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi en mark och anläggningsarbetare till Skövde. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar. Ditt uppdrag som mark och anläggningsarbetare Till vår driftverksamhet i Skövde söker vi nu en självgående kollega för arbete med anläggningsprojekt. Projektens storlek och typ varierar vilket ger dig stora möjligheter till att vara kreativ i din roll och jobba lösningsfokuserat för att nå slutmålet. Hos oss får du möjlighet att arbeta med varierande projekt både mot kommunal och statlig verksamhet, där vi verkar inom ramen för AB04 och ABT06.
Du kommer tillsammans med dina kollegor att fokusera på mark och anläggningsarbeten, exempelvis stensättning, schaktarbete, rörläggning, bygge av gång-och cykelbanor samt vägförstärkningar. Vi söker en kollega som tar en ledande roll i arbetet och som tar ansvaret för att komma vidare med våra projekt. Då stor del av din vardag innebär arbete utomhus är detta något du trivas med.
Du kommer i denna roll att ha kund dialoger som ett naturligt inslag i din vardag likväl som du ser möjligheter att utöka och förlänga våra projekt. Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av anläggningsarbeten och är självgående i ditt arbete. Du har tidigare vana från att ta ansvar och agerar för att förse kunden med goda resultat efter beställda krav.
För tjänsten krävs det B-körkort och att du har goda kunskaper i svenska, i tal som skrift
Gymnasial yrkesutbildning inom väg/anläggning och C-körkort är meriterande, men inget krav
Även erfarenhet och certifiering inom APV är meriterande
I din yrkesroll ställer Svevia krav på förmåga att upprätthålla och skapa goda kundrelationer.
Tjänsten är heltid och du utgår från Skövde. I tjänsten kan det ingå beredskap, samt arbete på obekväma arbetstider. På Svevia tillämpar vi individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
En del av något större
Svevia är i dag Sveriges största driftentreprenör. Inom drift och underhåll sköter vi bland annat sommar- och vinterväghållningen för hälften av statens vägnät. Och många kommuner, privata företag och vägföreningar anlitar oss för att ta hand om deras vägar och utemiljöer.
Hos oss bidrar du till en större helhet. Vi plogar för barnfamiljen som är på väg till fjällen. Vi gör så att näringslivets varutransporter når fram och ser till att gator, torg och parker är rena och snygga. Dessutom skyddar vi liv på vägen genom vårt erbjudande inom trafikanordningar.
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en i gänget och vi månar om att vara en arbetsplats för alla. Beslutsvägarna är korta och det är lätt att göra sin röst hörd. Samtidigt blir du en del av en praktisk verklighet och ett företag där konkreta resultat skapas med rykande asfaltmaskiner, stora snöplogar och tonvis med armeringsjärn och betong. Med ditt yrkeskunnande kan du göra skillnad på vägen. Och vi sätter alltid säkerheten först - både med omtanke om din egen arbetsmiljö och andras trygghet.
För dig som vill ta nästa steg i utvecklingen finns det många möjligheter. Både om du vill fördjupa dig inom ditt specifika område eller gå vidare i en arbetsledande position. Tillsammans får vi stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information Skicka in din ansökan snarast möjligt och som senast den 26 oktober. Urval görs löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef William Eklund på william.eklund@svevia.se
eller Talent Acquisition Business Partner Caroline Wallin på caroline.wallin@svevia.se
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Vi har tagit ställning till annonsering, vilket gör att vi inte önskar säljsamtal för ytterligare frågor kring annonsering, rekrytering eller bemanning. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevia AB (publ)
(org.nr 556768-9848), http://www.svevia.se Arbetsplats
Svevia Jobbnummer
9538122