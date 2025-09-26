Mark och anläggningsarbetare

SBS Viking Construction AB / Grovarbetarjobb / Botkyrka
2025-09-26


SBS Viking Construction AB är ett satsande företag som söker Anläggningsarbetare för omgående anställning.
Vi erbjuder våra medarbetare utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö med variation och utmaningar.
Som anläggningsarbetare på SBS Viking Construction AB att arbeta ute på fält i olika arbetsmiljöer, nära kunder och beställare, på allmänna platser så som skolor och parker.
Vi söker dig som har erfarenhet och god kunskap inom anläggningsarbeten, väg och asfalt, stensättning, plattläggning och diverse markarbeten.
Du som arbetare är flexibel, engagerad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: sbsstockholm1@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Mark och anläggningsarbetare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
SBS Viking Construction AB (org.nr 559383-6520)

Arbetsplats
Viking Construction AB, SBS

Jobbnummer
9529576

