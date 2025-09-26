Mark och anläggningsarbetare
SBS Viking Construction AB är ett satsande företag som söker Anläggningsarbetare för omgående anställning.
Vi erbjuder våra medarbetare utvecklingsmöjligheter i en spännande arbetsmiljö med variation och utmaningar.
Som anläggningsarbetare på SBS Viking Construction AB att arbeta ute på fält i olika arbetsmiljöer, nära kunder och beställare, på allmänna platser så som skolor och parker.
Vi söker dig som har erfarenhet och god kunskap inom anläggningsarbeten, väg och asfalt, stensättning, plattläggning och diverse markarbeten.
Du som arbetare är flexibel, engagerad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: sbsstockholm1@gmail.com Arbetsgivarens referens
