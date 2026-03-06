Marintekniker

TeknikAkademin Norden AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm
2026-03-06


Utbildare inom Marintekniker
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor. Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom marinteknik med inriktning mot hydraulik och automation. Rollen innebär att undervisa och vägleda studerande i tekniska system som används inom marina och industriella miljöer.
Undervisningen omfattar både teoretiska moment och praktiska tillämpningar, med fokus på tekniska system, styrning, felsökning och driftssäkerhet. Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur komplexa tekniska system installeras, övervakas och underhålls i säkerhetskritiska miljöer.

Publiceringsdatum
2026-03-06

Arbetsuppgifter
Undervisa i tekniska system inom marinteknik, hydraulik och automation

Handleda studerande i installation, drift och felsökning av tekniska system

Introducera styr- och övervakningssystem samt teknisk systemförståelse

Undervisa i säkerhetskrav, tekniska standarder och dokumentation

Stötta studerande i projekt och praktiska problemlösningar

Vi söker dig som
Har yrkesmässig eller akademisk bakgrund inom marinteknik, hydraulik, automation eller närliggande tekniskt område

Har erfarenhet av arbete med tekniska system i marina eller industriella miljöer

Har god förståelse för systemdrift, felsökning och teknisk dokumentation

Är analytisk och trygg i tekniska resonemang

Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla tekniska samband på ett tydligt sätt

Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning

Vi erbjuder
Hög ersättning

Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)

En meningsfull roll där du gör verklig skillnad

En trygg roll i ett växande och framtidsinriktat utbildningsföretag

Kontaktuppgifter för detta jobb
malcolm.mustafa@teknikakademin.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7346708-1879707".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TeknikAkademin Norden AB (org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Östgötagatan 73 (visa karta)
116 64  STOCKHOLM

Jobbnummer
9783095

