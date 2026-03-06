Marintekniker
2026-03-06
Utbildare inom Marintekniker
Arbetsgivare: TeknikAkademin Norden AB Omfattning: Heltid / deltid Placering: På plats och distans över hela landet. Sök oavsett var du bor. Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rollen
TeknikAkademin Norden AB söker en utbildare inom marinteknik med inriktning mot hydraulik och automation. Rollen innebär att undervisa och vägleda studerande i tekniska system som används inom marina och industriella miljöer.
Undervisningen omfattar både teoretiska moment och praktiska tillämpningar, med fokus på tekniska system, styrning, felsökning och driftssäkerhet. Som utbildare bidrar du till att ge studerande en helhetsförståelse för hur komplexa tekniska system installeras, övervakas och underhålls i säkerhetskritiska miljöer.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Undervisa i tekniska system inom marinteknik, hydraulik och automation
Handleda studerande i installation, drift och felsökning av tekniska system
Introducera styr- och övervakningssystem samt teknisk systemförståelse
Undervisa i säkerhetskrav, tekniska standarder och dokumentation
Stötta studerande i projekt och praktiska problemlösningar
Vi söker dig som
Har yrkesmässig eller akademisk bakgrund inom marinteknik, hydraulik, automation eller närliggande tekniskt område
Har erfarenhet av arbete med tekniska system i marina eller industriella miljöer
Har god förståelse för systemdrift, felsökning och teknisk dokumentation
Är analytisk och trygg i tekniska resonemang
Har god pedagogisk förmåga och kan förmedla tekniska samband på ett tydligt sätt
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande: erfarenhet av undervisning eller handledning
Vi erbjuder
Hög ersättning
Möjlighet till hybridarbete (distans och platsundervisning)
En meningsfull roll där du gör verklig skillnad
malcolm.mustafa@teknikakademin.se
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7346708-1879707". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TeknikAkademin Norden AB
(org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Östgötagatan 73 (visa karta
)
116 64 STOCKHOLM Jobbnummer
9783095