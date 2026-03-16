Marinmekaniker & Båttekniker sökes
2026-03-16
Vi på Björnhammarvarvet AB söker dig som är erfaren båttekniker eller båtmekaniker, gärna med tidigare erfarenhet av Volvo Penta eller Yamaha motorer.
Du brinner för att arbeta med motorbåtar och vill bidra till vår fortsatta tillväxt som ett auktoriserat och fullservicevarv i Svinninge, Åkersberga.
Om rollen.
Du kommer att arbeta med:
Motorservice, konservering och felsökning;
Installation av marina tillbehör;
Förtöjnings- och förvaringshantering.
Vi söker dig som har:
Kompetens inom marin teknik/mekanik;
Förmåga att arbeta självständigt och i team;
God servicekänsla och ansvarstagande;
Vi erbjuder:
Tillsvidareanställning på heltid (omgående start);
Individuell lönesättning, beroende på erfarenhet;
Fantastisk arbetsmiljö nära havet;
Trevliga kollegor och stark teamkänsla;
Skicka din ansökan till info@bjornhammarvarvet.se
• intervjuer sker löpande.
Rekryteringsprocessen avslutas med ett anställningskontrakt.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@bjornhammarvarvet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Marinmekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Björnhammarvarvet AB
(org.nr 556474-4646)
Björnhammarvägen 25 (visa karta
)
184 94 ÅKERSBERGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Dennis Jansén Dennis.jansen@bjornhammarvarvet.se 08-540 271 10 Jobbnummer
