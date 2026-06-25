MAR med ansvar för förebyggande arbete
Ronneby kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen / Sjukgymnastjobb / Ronneby Visa alla sjukgymnastjobb i Ronneby
2026-06-25
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ronneby kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen i Ronneby
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://ronneby.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss.html
Vill du vara med och utveckla framtidens förebyggande arbete för äldre samtidigt som du säkerställer hög kvalitet och patientsäkerhet inom rehabilitering? Vi söker nu en Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) med ansvar för förebyggande arbete. I rollen får du ett strategiskt och samordnande uppdrag med stor betydelse för kommunens utveckling inom vård och omsorg.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Tjänsten kombinerar ett medicinskt ansvar som MAR med ett tydligt utvecklingsansvar för kommunens förebyggande arbete. Du arbetar både strategiskt och verksamhetsnära, i nära samverkan med chefer, medarbetare och externa aktörer. Tjänsten ger möjlighet att påverka, utveckla och göra skillnad för kommunens invånare.
Som MAR ansvarar du bland annat för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet inom rehabilitering, ansvara för riktlinjer och rutiner samt följa och omsätta lagstiftning och nationella riktlinjer i verksamheten.
Du utvecklar och kvalitetssäkrar kommunens förebyggande arbete för äldre i enlighet med nationella kunskapsstöd och rekommendationer. I uppdraget ingår att säkerställa tidig identifiering av riskfaktorer genom uppsökande arbetssätt, hälsosamtal och samverkan mellan berörda verksamheter. Du initierar, samordnar och följer upp insatser som främjar fysisk aktivitet, fallprevention, god nutrition, munhälsa, rehabiliterande arbetssätt och social delaktighet. Rollen omfattar även att driva och vidareutveckla arbetet för att förebygga ofrivillig ensamhet och motverka social isolering bland äldre samt att utveckla samverkan med primärvård, civilsamhälle och andra externa aktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad fysioterapeut eller arbetsterapeut
• Har flerårig och bred erfarenhet av arbete inom rehabilitering
• Har god kunskap om lagstiftning och nationella riktlinjer inom området
• Har erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete
• Har erfarenhet av samverkan mellan olika verksamheter och aktörer
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av arbete i en MAR-funktion eller liknande ansvar
• Har erfarenhet av förebyggande arbete riktat till äldre
• Har erfarenhet av förändringsledning eller omställningsarbete
• Har erfarenhet av projektledning eller uppföljning och analys
Som person är du trygg i en strategisk roll och har förmåga att driva utveckling, skapa struktur och bygga god samverkan både inom kommunen och med externa aktörer. Du har ett helhetsperspektiv, är analytisk och arbetar självständigt samtidigt som du har lätt för att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
I de fall det finns lagkrav på utdrag ur belastningsregistret kommer du att behöva uppvisa ett sådant.
För vissa tjänster i Ronneby kommun genomför vi bakgrundskontroller av slutkandidater.
Hos oss i Ronneby kommun omfattas våra medarbetare av centrala kollektivavtal (HÖK och AB). Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning, och erbjuder ersättningar enligt kollektivavtalens bestämmelser. Via länken kan du läsa om lönestatistik i Ronneby kommun. https://ronneby.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss/lediga-jobb-hos-ronneby-kommun.html
Vårt lönepolitiska arbete bygger på de centrala kollektivavtalen. Har du frågor är du välkommen att kontakta Personalenheten via personal@ronneby.se
.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332897-2026-34". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby Kommun
(org.nr 212000-0837)
Karlshamnsvägen 4 (visa karta
)
372 80 RONNEBY Arbetsplats
Ronneby kommun, Vård och Omsorgsförvaltningen Kontakt
Förvaltningschef
Maria Sevestedt maria.sevestedt@ronneby.se 0457617696 Jobbnummer
9978789