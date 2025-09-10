Manuell svarvare till Göinge Arnimek AB
2025-09-10
Är du en noggrann och kreativ manuell svarvare med en passion för problemlösning? Vill du vara en värdefull del av ett engagerat team där varje dag bjuder på nya utmaningar? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-09-10Om företaget
Göinge Arnimek grundades 1983 och har sedan dess specialiserat sig på att tillverka högkvalitativa metallkomponenter för olika branscher. Företaget har en modern anläggning och erfaren personal som arbetar tillsammans för att bland annat producera skräddarsydda lösningar för kundernas behov.
Vi har hög efterfrågan på våra tjänster och expanderar därför verksamheten med en ny medarbetare. Vi söker dig som vill arbeta som manuell svarvare.
I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en modern verkstad med fokus på skärande bearbetning i manuell svarv, kombinerat med allmänt verkstadsarbete. Här får du använda din tekniska kompetens för att skapa, reparera och anpassa komponenter - allt med stor frihet att lösa problem på innovativa sätt. Ritningsläsning, mätning och kvalitetskontroll är viktiga delar av din vardag.
Din bakgrund/Dina egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har:
• en utbildning eller erfarenhet inom svarvning, arborrverk och/eller fräsning.
• erfarenhet av allmänt verkstadsarbete.
• god svetskännedom, (tex. TIG) och förmåga att läsa ritningar noggrant.
• ett öga för detaljer och kvalitet - du är en person som strävar efter perfektion i ditt arbete.
• B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav, medan truck- och traverskort är meriterande.
Som person är du är en positiv, lösningsorienterad lagspelare som trivs med att arbeta både effektivt och noggrant. Du är driven, engagerad och har en stark vilja att utvecklas och lära dig mer i ditt yrke.
Information och kontakt
Arbetstiden är förlagd till dagtid och tjänsten är placerad i Göinge Arnimeks lokaler i Hanaskog. Tillsättning sker snarast möjligt efter överenskommelse. Vi tillämpar löpande urval, men sista ansökningsdag är 7 september.
Tjänsten är en hyrrekrytering, där du efter en inledande hyrperiod via Wikan Personal förväntas övergå i en tillsvidareanställning hos Göinge Arnimek.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Amy Frick Melander på 0451-70 74 82.
Välkommen med din ansökan!
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 14 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 800 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
