Manlig assistent sökes till man i Järfälla
IGS Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2026-05-04
Vill du ha ett arbete där du känner att du får göra skillnad på riktigt? Då kan detta uppdrag vara rätt för dig!
Vi söker nu en manlig personlig assistent som vill arbeta åt en kund i Järfälla. Passen är schemalagda på dagtid, kvällstid och nattid. Nattpassen inkluderar tre timmars jourtid. Du inleder din anställning som timvikarie med möjlighet till en fast schemarad. Tjänsten tillsätts med omgående start.
Som personlig assistent ger du individuellt anpassat stöd till en person med funktionsnedsättning i dennes vardag. Arbetet utförs i kundens hem och i andra miljöer där kunden vistas.
Om kunden och arbetsuppgifterna:
Kunden är en man i 50-års åldern som bor i Järfälla. Som personlig assistent till kunden kommer du att spela en avgörande roll i hans dagliga liv. Du kommer att bistå kunden med dagliga aktiviteter, vilket inkluderar:
Förflyttningar
Matlagning
Personlig hygien
Toalettbesök
På- och avklädning
Bidra till en trygg och stödjande miljö
Du som söker måste uppfylla följande krav:
Är över 30 år
Behärskar svenska i tal och skrift
Kan laga mat
Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent
Har erfarenhet av förflyttningsteknik
Manlig sökande önskas utifrån kundens behov
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och varierande arbete
Möjlighet att göra konkret skillnad i en annan människas liv
Ett arbete där relation och kontinuitet värdesätts
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal med kommunal
Individuell lönesättning, timlön enligt överenskommelse
Arbetsgivare: IGS Assistans AB
Lön, ersättning och förmåner
Timlön enligt individuell överenskommelse. Kollektivavtal med Kommunal finns.
Sök endast om du bor inom rimligt avstånd!
Anställningsvillkor enligt kollektivavtal med Kommunal, Individuell lönesättning. Arbetsgivare blir IGS assistans AB.
Obs! Giltig legitimation måste visas innan avtal skrivs.
IGS Assistans är ett privat företag med över 25 års erfarenhet inom personlig assistans. Vi har idag ca 250 anställda och sitter i ljusa, fräscha kontorslokaler vid Globen i Stockholm, med plats för personalmöten och utbildningar. Vi lägger stor vikt vid kundens individuella önskemål och självbestämmanderätt samt erbjuder utbildningar och friskvårdsbidrag till våra anställda. IGS Assistans är ett företag som satsar hårt på god kvalité med mångfald och utvecklingsmöjligheter.
Ditt jobb är att göra det som kunden själv skulle ha gjort utan sin funktionsnedsättning, utan att ta över de uppgifter som personen själv kan utföra.
Utdrag från Polisens belastningsregister måste uppvisas innan anställning. Beställ gärna i samband med att du ansöker då handläggningstid är upp till 14 dagar.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Endast personer som är intressanta för en intervju kontaktas, intervjuer sker löpande så ansök snarast.
Genom att ansöka samtycker du till att IGS Assistans AB sparar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Skicka CV och personligt brev via mejl
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KS 1119". Arbetsgivare Igs Assistans AB
https://igsassistans.se/
