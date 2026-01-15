Manager - Assembly
2026-01-15
Scania genomgår en transformation från att vara en ledande leverantör av lastbilar, bussar och motorer till att erbjuda kompletta och hållbara transportlösningar. Tillsammans med TRATON och våra systermärken MAN, Volkswagen Truck & Bus och International arbetar vi för att forma framtidens mobilitet med innovativa och miljömedvetna lösningar. Våra värderingar - kunden först, respekt, laganda, ansvar och eliminering av slöseri - genomsyrar allt vi gör. Tillsammans står vi i framkant för att skapa en hållbar framtid.
Om rollen
Är du en ledare med passion för ständiga förbättringar och som vill bidra till en värld med mer hållbara transportlösningar? Då kan rollen som gruppchef på Scanias nya batterifabrik vara något för dig!
Scania genomgår just nu en spännande transformationsresa. Vi går från att vara en traditionell leverantör av lastbilar, bussar och motorer till att bli en föregångare inom hållbara transporter. I frontlinjen för denna omställning ligger vi inom batteriproduktionen. Här bygger vi moduler och batteripack för en grönare framtid! Att arbeta här innebär att vara företagsam, tänka stort och arbeta tillsammans för att göra det omöjliga möjligt.
I takt med att fordonsbranschen snabbt omfamnar elektrifiering förbereder vi oss för att utöka produktionen av elfordon och bidra till Scanias hållbarhetsmål. Hjärtat i ett elfordon är dess batteri, och vi är stolta över att spela en central roll i utformningen av framtidens transporter.
Nu söker vi en gruppchef för produktion inom Batteriproduktionen, ME, i Södertälje. Du erbjuds en dynamisk miljö med en varierande vardag där fokus ligger på att utveckla ett växande team och produktionsprocesser inom batteriproduktionen. Tjänsten är förlagd till tvåskift.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som gruppchef bidrar du i det operativa och strategiska arbetet och kommer bli en del av ledningsgruppen för Produktion. Du spelar en viktig roll i att leda ditt team och jobba tillsammans med dina medarbetare för att uppnå önskat utfall i leveransen och Scanias prioriteringar. I din roll kommer du att leda ett team med produktionspersonal bestående av cirka 25 individer.
Du formulerar och följer upp mål, driver effektiviserings- och förbättringsarbete, arbetar med uppföljningar och coachar dina medarbetare i att nå uppsatta mål.
Du bidrar till att ständigt förbättra verksamheten och driva utvecklingen framåt utifrån LEAN och Scanias produktionssystem.
Arbetet är dynamiskt och ställer höga krav på förändringsledning och att kunna hantera oförutsägbara situationer.
Vem är du?
Oavsett om du har en akademisk bakgrund inom produktion eller likvärdig erfarenhet är din passion för hållbarhet och förbättringar det som verkligen utmärker dig. Tidigare ledarerfarenhet inom produktionsmiljöer där LEAN eller strukturerade produktionssystem har tillämpats värderas högst.
Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift, är avgörande för effektiv kommunikation inom vårt globala team.
Som ledare har du goda kommunikationsförmågor och förmågan att inspirera och motivera andra. Ditt åtagande att främja en inkluderande och stärkande arbetsmiljö är av största vikt.
Vilka är vi?
Vårt produktionsteam på Batteriproduktionen, ME, innefattar olika funktioner så som montering, kvalitetssäkring, produktionsteknik och underhåll.
Vårt syfte inom produktion är att skapa ett effektivt flöde och säkerställa hög kvalitet i tillverkningen av batterimoduler och batteripack.
Vi välkomnar alla och omfamnar en kultur av inkludering där varje röst är värdefull och respekterad. Mångfald, inkludering och teamwork är vår styrka.
Möjligheterna på Scania är oändliga, vilket ger dig möjlighet att följa dina karriärambitioner och samtidigt göra en meningsfull inverkan på utformningen av framtidens transport.
Scania erbjuder
Vi erbjuder en dynamisk och flexibel arbetsplats med hybridarbetsmöjligheter, inklusive Scania Sergel och Midway-hubbar. Med en strukturerad utvecklingsplan och kurser stödjer Scania din karriärutveckling både lokalt och internationellt. Förmåner inkluderar träning på vårt hälsocenter Gröndal eller friskvårdsbidrag, resultatbonus, flexibla arbetstider och möjlighet till förmånsbil. Scania anordnar även evenemang för anställda och deras familjer och boende i Stockholm har direkt tillgång till Södertälje via Scania Job express-bussar.
Vi ser fram emot din ansökan, bestående av ditt CV, och ber dig vänligen att inte bifoga ett personligt brev för att säkerställa en effektiv och opartisk rekryteringsprocess för alla parter. Ansök så snart som möjligt, senast 2026-01-29. Urval sker löpande under ansökningsperioden. Logik- och personlighetstester kan komma att användas i vår urvalsprocess och en bakgrundskontroll kan behöva genomföras för den här tjänsten. Har du frågor eller vill veta mer, vänligen kontakta Workshop Manager Leif Eklöf: leif.eklof@scania
Vi ser fram emot din ansökan!
