Man Söker Assistent 25110
2025-09-18
Vi söker nu en ny medarbetare till våran kund i hallen. Tjänsten är på 50% med möjlighet att hoppa in extra vid vakanser.
Som assistent hjälper du kunden med allt i vardagen och följer med på aktiviteter. Han har ett stort bil intresse och vill gärna åka på bilträffar.
I jobbet kommer du arbeta med rullstol, tak lyft samt andra anpassningar. Kommunikationen sker med hjälp av ögon och bokstavering.
Assistans dygnets alla timmar med sovande Jour.
Körkort är ett inget krav.
I Hemmet finns hund och katt så du bör inte vara allergisk.
Timlön efter överenskommelse. Kollektivavtal finns enl. Fremia Kommunal avtal för personlig assistans.
Som anställd hos oss omfattas du av pensionsförsäkring, trygghetsförsäkring vid arbetsskada, grupplivförsäkring, gruppsjukförsäkring och även föräldrapenningtillägg.Om företaget
Storsjöbygdens Personliga Assistans AB är en privat assistansförmedling som grundades 2001. Vi grundar assistansverksamhetens policy på personlighet, erfarenhet, kunskap och tillgänglighet. Vårt mål är att ge bästa möjliga service och vi har kompetent personal med mångårig erfarenhet från assistansbranschen.
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: malin@spaab.se
