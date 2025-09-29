Måltidsvärd
Region Kalmar län / Restaurangbiträdesjobb / Västervik Visa alla restaurangbiträdesjobb i Västervik
2025-09-29
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Västervik
, Vimmerby
, Oskarshamn
, Hultsfred
, Högsby
eller i hela Sverige
Är du ett köksbiträde som är engagerad, flexibel och noggrann och tycker om att möta människor? Då är du den vi söker!
Om dig
Du ska ha ett genuint intresse för mat och människor för att trivas i vår verksamhet.
Du är bra på att skapa och vårda relationer med ett serviceinriktat förhållningssätt. Din samarbetsförmåga är god och för dig är det angeläget att ha ett bra bemötande. Noggrannhet och organisationsförmåga är viktiga delar som du har med dig.
Krav för tjänsten är att du har en treårig gymnasieutbildning inom restaurang och storhushåll alternativ annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Dokumenterad erfarenhet av arbete som köksbiträde, god datorvana samt erfarenhet av arbete med egenkontroll.
Din framtida arbetsplats
Vår kostverksamhet ansvarar för hela måltidskedjan, från att maten tillagas i köket, till att den serveras till patienterna på avdelningarna och till besökare i restauranger och caféer. Enligt landets patienter serverar vi Sveriges bästa sjukhusmat, vilket vi är mycket stolta över. Tillsammans erbjuder vi den bästa sjukhusmaten till våra gäster, varje måltid - varje dag. Med hjärtat på rätt ställe och med en omhändertagande inställning erbjuds du här en möjlighet att göra skillnad för patienter genom att inspirera till god aptit och snabbare tillfrisknande.
Hos oss får du möjlighet att, tillsammans med dina kollegor, ansvara för att servera välsmakade måltider utifrån patienter och kunders behov. Tillsammans serverar ni, på ett engagerat vis, den bästa sjukhusmaten till våra gäster, varje måltid - varje dag. I arbetet som köksbiträde på avdelning ansvarar du för att rätt kost når rätt patient på sjukhusets olika avdelningar. Du serverar dagens samtliga måltider till inneliggande patienter, bereder mellanmål, utför egenkontroll samt för- och efterarbete i samband med måltid. Dina arbetstider kommer att variera då du arbetar efter ett schema som inkluderar helgtjänstgöring.
Vi är en del av Regionservice, som är 500 medarbetare med specialkompetens inom flera olika yrkesområden. Tillsammans ansvarar, utför och utvecklar vi servicetjänster för Region Kalmar läns verksamheter.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/695". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Regionservice Kontakt
Sara Wändesjö 010-3586570 Jobbnummer
9532052