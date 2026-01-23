Måltidsorganisationen i Nora söker timvikarier
Nora kommun, Kommunstyrelseförvaltning / Restaurangbiträdesjobb / Nora Visa alla restaurangbiträdesjobb i Nora
2026-01-23
, Lindesberg
, Örebro
, Lekeberg
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nora kommun, Kommunstyrelseförvaltning i Nora
Vill du göra skillnad med varje måltid? Kom och jobba med oss i Nora kommuns måltidsorganisation - där varje måltid räknas!
Vi söker dig som vill bidra till god mat och glada gäster och som vill vara en del av ett engagerat team som lagar och serverar näringsrik mat till barn och äldre.
Kostenheten består av ett 15-tal tillagningskök och mottagningskök - från små förskolor till större skolenheter, särskilda boenden och hemtjänst.
Vi arbetar aktivt med hållbarhet, matsvinn och att laga mat från grunden. Vårt mål är att varje måltid ska vara god, näringsriktig och bidra till trivsel och hälsa.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Du hoppar in vid behov som timvikarie i våra kök inom förskola och skola. Utöver förskola och skola levererar vi även mat till våra särskilda boenden och hemtjänst.Arbetsuppgifterna varierar, men kan inkludera;
Matlagning och förberedelser
Servering och disk
Städning och hygienrutiner
Samarbete med kollegor och möten med gästerKvalifikationer
Vi söker dig som har relevant utbildning inom området eller tidigare erfarenhet av arbete i tillagnings- och mottagningskök.
Du behärskar svenska i tal och skrift så att du kan:
Läsa instruktioner och säkerhetsföreskrifter
Kommunicera med kollegor och andra i verksamheten
Genomföra skriftlig dokumentation
Det är meriterande om du har:
* Dokumenterad arbetslivserfarenhet inom kök, café eller servering
* Erfarenhet av livsmedelshantering
* God datavana, särskilt inom Officepaketet
B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav, då arbete kan förekomma på flera av våra verksamheter även utanför centrala Nora
ÖVRIGT
Bakgrundskontroller kommer att genomföras.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300994". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nora kommun
(org.nr 212000-2007) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nora kommun, Kommunstyrelseförvaltning Kontakt
Tf Enhetschef
Emelie Eriksson Krantz emelie.erikssonkrantz@nora.se 070-5460290 Jobbnummer
9700180