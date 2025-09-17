Måltidsenheten söker timvikarier
2025-09-17
Är du en person som söker extrajobb? Trivs du med att hugga i där det behövs och är duktig på salladsberedning och disk? Då är det kanske dig vi söker!
Måltidsenheten tillagar och serverar mat på skolor och äldreboenden i kommunen. Som timvikarie hos oss är ditt uppdrag att stötta kockarna och serveringspersonalen i deras arbete och utföra arbetsuppgifter i köket.
VAD INNEBÄR DITT UPPDRAG?
Måltidsenheten tillagar och serverar mat på skolor och äldreboenden i kommunen. Som timvikarie hos oss är ditt uppdrag att stötta kockarna och serveringspersonalen i deras arbete och utföra arbetsuppgifter i köket enligt instruktion. Exempelvis kan det vara:
• göra sallad
• hjälpa till att koka pasta, ris och potatis
• diska
• städa i köket
• hjälpa till med servering
Som timvikarie ringer vi dig när vi behöver förstärkning i verksamheten, till exempel vid ordinarie personals sjukfrånvaro. Du kommer att jobba i team tillsammans med annan kökspersonal och få handledning och instruktioner.
Då arbetet stundtals innebär hög arbetsbelastning behöver du kunna jobba metodiskt även när mycket behöver göras på en gång. Tunga lyft förekommer vilket ställer krav på tillräckligt god fysik.
Arbetstiderna kan vara förlagda mellan 7-15:30.
VEM SÖKER VI?
Vi ser gärna att du som söker har:
• Erfarenhet av kök
• Hög servicekänsla
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Är över 18 år
Det är meriterande om du även har:
• Genomgått livsmedelshygienutbildning
• Körkort
INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Timmar vid behov, dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Då arbetet förekommer inom skola och omsorg, så kommer vi att fråga om utdrag från Polisens belastningsregister.
ÖVRIGT
Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till intervju redan innan sista ansökningsdatum gått ut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan till Trosa kommun!
Timlön.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Detta är ett deltidsjobb.
Trosa kommun
Måltidschef
Måltidschef
Jenny Sultan jenny.sultan@trosa.se 0156-52132
