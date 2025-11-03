Måltidsbiträde till skolrestaurangen på Ystad Gymnasium
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu ett måltidsbiträde på 75% till skolrestaurangen på Ystad Gymnasium. I dina arbetsuppgifter ingår allt vanlig förekommande i en skolrestaurang som till exempel salladsberedning, servering, diskning, städning, varumottagning samt egenkontroll mm. Tillsammans med dina kollegor så har ni ett roterande schema för ett varierande arbete.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är måltidsbiträde eller har motsvarande utbildning inom livsmedelshygien och egenkontroll. Utöver det vill vi att:
* Du har en god servicekänsla och gott ordningssinne
* Du har en god förmåga att planera ditt arbete, arbeta självständigt men även samarbeta med kollegor
* Du är stresstålig
För att kunna arbeta som måltidsbiträde hos oss behöver du kunna tala och förstå svenska. Meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i storkök/skolrestaurang.
Du kommer att arbeta i en grupp med högt i tak och där vi sätter laget före jaget, alla har ett ansvar att skapa en arbetsplats där vi sätter fokus på; En god, säker, näringsriktig måltid i en trivsam och välkomnande miljö för både kolleger och gäster.
Utdrag ur belastningsregistret krävs.
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10179601".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Ystad kommun (org.nr 212000-1181)

Arbetsplats
Ystads kommun, Ystad Gymnasium

Kontakt
Enhetschef kost
Jessica Svensson jessica.svensson@ystad.se 0704340580
