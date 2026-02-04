Måltidsbiträde till köket på Kolla Parksstad förskola
Kungsbacka Kommun / Restaurangbiträdesjobb / Kungsbacka Visa alla restaurangbiträdesjobb i Kungsbacka
2026-02-04
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Rollen som måltidsbiträde hos oss
Som måltidsbiträde på Kolla Parksstad fförskola arbetar du i ett mottagningskök.
Du ansvarar för att förbereda frukost och mellanmål samt tillaga tillbehör till lunchen. Du ser till att måltiderna blir både goda och inbjudande.Publiceringsdatum2026-02-04Arbetsuppgifter
- Tillagning av tillbehör och beredning av måltider
- Mottagning av varor och egenkontroll
- Hantering av specialkost och allergianpassningar
- Disk, städning och god livsmedelshygien
- Samarbete med pedagogerna för en trygg och positiv måltidssituationProfil
Som person är du noggrann och trivs med att arbeta självständigt, samtidigt som du har lätt för att samarbeta när det behövs. Du är flexibel och ansvarstagande, med ett lösningsorienterat förhållningssätt som gör att du tar initiativ och hittar vägar framåt även när utmaningar uppstår. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- erfarenhet från kök, storkök eller liknande verksamhet
- kunskap om livsmedelshygien och specialkost
Det är meriterade om du har:
- tidigare arbetat i förskole- eller skolkök
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på deltid (81,3%) med tillsättning 27 april eller enligt överenskommelse.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
För anställning krävs ett giltigt utdrag ur belastningsregistret (för arbete inom förskola/skola). Du beställer det själv via Polismyndighetens e-tjänst; https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 16 februari. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/56". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Jan Van Beekum, enhetschef 0300-835010 Jobbnummer
9721664