Måltidsbiträde Pool
2026-06-02
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Är Du vårt nya måltidsbiträde?
Serviceförvaltningen, där vår måltidsorganisation ingår, befinner sig i en spännande utvecklings- och uppbyggnadsfas. Vi jobbar för att förbättra kvalitén och effektiviteten i våra verksamheter för att på så sätt kunna möta dagens och framtidens krav.
Vi söker nu måltidsbiträden till vår pool. Dina arbetsuppgifter
Som måltidsbiträde är du en viktig del i vår verksamhet som innefattar måltidsservice inom skola, förskola, äldreomsorg samt serviceteam inom produktionskök där du är med och bidrar till en god och trygg måltidsupplevelse för våra gäster. Du kommer i denna roll ingå i en pooltjänst vilket innebär att kommer att grundplaceras på en lämplig enhet inom staden men då vakanser finns på annat håll kommer du att få åka dit och ersätta ordinarie måltidsbiträde/lokalvårdare när denna är frånvarande. Jobben kommer att vara förlagda till hela Trollhättans kommun så den ena dagen är inte den andra lik vare sig det gäller plats eller uppgifter. I vissa fall kan du komma att ersätta medarbetare som del av dagen arbetar inom lokalvård på våra skolor och förskolor.
I Trollhättans Stad finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som anställd. Vi är måna om att du mår bra och erbjuder därmed friskvårdsbidrag.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Planering och beredning av frukost, salladsbuffé, lunch och mellanmål Hantering av specialkost Servering av dagens måltider Beställningar via digital e‐handel Disk och lokalvård Att tillsammans med kollegor skapa en lugn, trivsam och säker måltidsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Måltidsbiträdes-utbildning eller annan utbildning/erfarenhet som [JB2] arbetsgivaren bedömer likvärdig Goda kunskaper inom specialkost, livsmedelshygien och livsmedelskunskap Grundläggande datakunskaper Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift B- körkort
Det är meriterande om du har kunskap om kyld huvudkomponent. Arbetet är rörligt och kräver att du har en god fysik.
Arbetsgivaren lägger stor vikt vid personlig lämplighet för uppdraget, urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans Kommun
461 32 TROLLHÄTTAN
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trollhättans Stad
Enhetschef
Linda Karlsson 0520-495505
9940760