Målare Sökes,

2025-09-03
, Lomma
, Malmö
, Staffanstorp
, Lund
Visa alla jobb hos ERA Måleri AB i Burlöv
ERA Måleri söker utbildad målare till vår växande verksamhet med start omgående.
Vi söker en erfaren målare med flera års erfarenhet inom måleriyrket.
Du behöver kunna uppvisa att du tidigare arbetat som målare och har yrkesbevis.
Vi tror att du:
Har minst 5 års erfarenhet som målare.
Har öga för detaljer och brinner för måleriyrket.
Är ansvarstagande, noggrann och stolt över ditt arbete.
Trivs med att samarbeta men kan också arbeta självständigt.
Stort plus om du har B-körkort.
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett växande företag.
Varierande service- och renoveringsprojekt med fokus på kvalitet.
Trevliga kollegor och ett arbetsklimat där vi hjälper varandra.
Möjlighet till utveckling och ansvar i takt med din erfarenhet.
Lön enligt kollektivavtal.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
Via mail,
E-post: info@eramaleri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ERA Måleri AB
