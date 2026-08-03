Målare/snickare
ARM Entreprenad AB / Målarjobb / Stockholm Visa alla målarjobb i Stockholm
2026-08-03
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Vi söker målare – ansök idag!
Vi söker nu en självständig och noggrann målare till vårt team. Hos oss får du arbeta med varierande projekt inom både inomhus- och utomhusmålning för privatpersoner och företag.Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Målning av väggar, tak och fasader
Förarbete såsom spackling, slipning och tapetsering
Renoverings- och underhållsarbeten
Arbeta enligt ritningar och kundönskemål
Vi söker dig som
Har erfarenhet som målare
Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
Kan arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort (meriterande)
Vi erbjuder
Deltid (justera vid behov)
Trygga anställningsvillkor
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Ort: Stockholm
Start: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan till e-post (CV samt personligt brev)
Urval sker löpande – välkommen med din ansökan!
MVH
ARM Entreprenad AB
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30
E-post: arm.entreprenad.ab@gmail.com Arbetsgivare ARM Entreprenad AB
(org.nr 559020-1215)
111 20 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
10020290