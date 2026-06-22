Målare
Måleri Allsvenskan AB / Målarjobb / Stockholm Visa alla målarjobb i Stockholm
2026-06-22
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Hej!
Vi söker produktiva målare med känsla för kvalitet, samt ha erfarenhet av dagböcker och egenkontroller.
Vi är medlemmar i Målarmästarna och är anslutna till kollektivavtalet.
De flesta av våra projekt ligger inne i city med omnejd.
Våra projekt består till största del av kontor, butiker och lägenheter och utförs som ombyggnation, reparation & nyproduktioner samt utvändig målning under säsong. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
Ansökningar tas endast emot per mail
E-post: kontakt@maleriallsvenskan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Måleri Allsvenskan AB
(org.nr 556927-2650) Jobbnummer
9973254