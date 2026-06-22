Målare

Måleri Allsvenskan AB / Målarjobb / Stockholm
2026-06-22


Visa alla målarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Måleri Allsvenskan AB i Stockholm

Hej!
Vi söker produktiva målare med känsla för kvalitet, samt ha erfarenhet av dagböcker och egenkontroller.
Vi är medlemmar i Målarmästarna och är anslutna till kollektivavtalet.
De flesta av våra projekt ligger inne i city med omnejd.
Våra projekt består till största del av kontor, butiker och lägenheter och utförs som ombyggnation, reparation & nyproduktioner samt utvändig målning under säsong.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
Ansökningar tas endast emot per mail
E-post: kontakt@maleriallsvenskan.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Måleri Allsvenskan AB (org.nr 556927-2650)

Jobbnummer
9973254

Prenumerera på jobb från Måleri Allsvenskan AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Måleri Allsvenskan AB: