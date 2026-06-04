Maintenance Technician
Cbre Gws Sweden AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-06-04
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Erfaren fastighetstekniker till CBRE
Vill du arbeta i ett internationellt företag med stora utvecklingsmöjligheter? Trivs du med att arbeta i en kritisk och högteknologisk miljö där din kompetens och noggrannhet kommer att spela en avgörande roll? Har du teknisk kompetens och är allmänt bred inom området driftteknik och är en lagspelare så kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker en fastighetstekniker med kompetens inom Drift- fastighetsteknik. God kompetens krävs även inom fastighetsinstallationer såsom ventilation, värme, vatten och el etc.
Du kommer att arbeta tillsammans med vårt team ute hos vår kund i Kista/Stockholm.
Du har tillsammans med övriga i teamet ansvaret för att säkerställa att fastighetstekniska funktioner är i drift och fungerande.
Vi är ett värderingsstyrt företag som arbetar utifrån våra värdeord RISE (Respect, Integrity, Service och Excellence). Dessa värderingar har vi med i alla delar av vårt arbete och vi vill att det skall genomsyra allt vi gör liksom att du som medarbetare hos oss också vill leva efter dessa.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra daglig tillsyn och kvalitetssäkring samt service och underhåll på tekniska system och utrustning.
Arbeta och rapportera i vårt interna system för Planerat underhåll.
Driva åtgärder och förändringar i utrustning i vår kunds fastigheter och anläggningar.
Utföra åtgärder samt dokumentera i enlighet med uppsatta rutiner.
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Säkerställa att arbetet uppfyller alla myndighetskrav, lokala krav, kvalitetsnormer, hållbarhet och energieffektivitet.
Säkerställa att underleverantörers samt egna arbetsuppgifter utförs enligt framtagna processer och rutiner i enlighet med CBRE:s miljö-, hälso- och säkerhetspolicy.
Beredskap kan vara aktuellt.
Vi söker dig som har:
Driven och proaktiv.
Vi ser gärna att du har kompetens inom EL
Rollen är på heltid och med start efter överenskommelse. I denna rekrytering fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker efter dig som har ett stort kundfokus, som är social och noggrann i ditt arbete. Du är handlingskraftig, en initiativtagare och van att självständigt ansvara för och lösa uppkomna problem. Framförallt värdesätter du att få arbeta tillsammans med engagerade och proaktiva kollegor. Du känner stolthet i ditt yrke och tar ansvar för din och teamets leverans.
Vi erbjuder en omväxlande tjänst i en global organisation med stora utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara med på den spännande tillväxtresa och förändringsprocess som företaget för närvarande genomgår. Vi är stolta över att LinkedIn 2017 utsåg CBRE till ett av världens 20 bolag där talanger helst vill arbeta och att Forbes 2018 valde ut CBRE till en av de bästa arbetsgivarna för kvinnor. CBRE har också blivit rankad #1 inom Real Estate i Fortune Magazines World's Most Admired Companies för 2019, vilket vi är mycket glada över. Vi tror att vårt medvetna arbete kring vår företagskultur och People Management bidragit till denna utnämning!
Känns denna roll intressant, skicka din ansökan redan idag. Vi arbetar löpande med vårt urval och tjänsten kan därför komma att tillsättas snarast.
Rekryterande chef: Mattias Bjurström,
CBRE är världens största kommersiella fastighets- och investeringsföretag. På CBRE är vår passion att leverera marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster som bidrar till våra kunders framgång! Våra ca 100 000 anställda hjälper investerare, fastighetsägare och hyresgäster via våra cirka 530 kontor över hela världen och omsatte 2020 23,8 miljarder dollar. CBRE Global Workplace Solutions (GWS) är ett affärsområde inom CBRE som levererar integrerade tjänster inom facility management, projekt och rådgivning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cbre Gws Sweden AB
(org.nr 556991-2628)
Torshamnsgatan 21 (visa karta
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164 40 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Contact
Sara Tamadon Nejad Sara.TamadonNejad@cbre.com Jobbnummer
9947779