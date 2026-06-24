Maintenance Lead
Skruf Snus AB / Maskinreparatörsjobb / Sävsjö Visa alla maskinreparatörsjobb i Sävsjö
2026-06-24
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Om Skruf
Sedan vi började tillverka snus 2002 har vi bibehållit ett innovativt förhållningssätt för att ständigt utmana industrin så att vi lyckas överträffa våra kunders förväntningar. För detta krävs också mod och disciplin, vi sätter därför stort pris på det småländska arv av yrkesstolthet och ambition som präglar vår arbetskultur.
Tack vare vår framgångsrika tillväxt gick vi från att stå på våra egna ben till att nu vara en del av Imperial Brands, det fjärde största tobaksföretaget i världen.
Imperial Brands har lång erfarenhet som utmanare i branschen och bidrar inte bara med en tydlig kultur utan också till goda utvecklings- och karriärmöjligheter.
Om rollen
Vi söker en Maintenance Lead till vår Mini Business Unit i fabriken i Sävsjö.
I rollen som Maintenance Lead är du ytterst ansvarig för att eliminera haverier och förluster samt ansvarig över maskinunderhållet på produktionslinjerna inom din Mini Business Unit.
Du är även ansvarig för att bygga upp kapacitet i teamet för att leverera de övergripande resultaten på produktionslinjerna.
Maintenance Lead rapporterar till Avdelningschefen och i denna roll kommer du att arbeta hands-on, vilket innebär att du tillbringar stor del av din tid på i produktion, där du är en del av den operativa verksamheten.
I rollen ingår ansvar såsom:
Se över daglig plan samt rapportering av resultat de senaste 24 timmarna.
Utveckling av förbättringsplaner.
Planera och leda schemaläggningen av underhållsarbetet för nästkommande vecka.
Planera och leda schemaläggningen av nästa månads underhållsarbete enligt den årliga underhållsplanen samt tidigare identifierat arbete.Publiceringsdatum2026-06-24Profil
Som Maintenance Lead behöver du vara driven, strukturerad och serviceinriktad. Du behöver även ha en hög nivå av personligt ansvar och resultatansvar.
Du kommer i rollen också arbeta nära stora delar av organisationen vilket innebär att du behöver uppskatta att samarbeta med olika personer och avdelningar.
För rollen som Maintenance Lead krävs också att du:
Har industrimekanisk arbetslivserfarenhet.
Har erfarenhet från tillverkningsindustri.
Har erfarenhet av förbättringsarbete.
Med enkelhet kan kommunicera på svenska och engelska i text såväl som tal.
Har erfarenhet av problemlösningsverktyg (fiskbensdiagram, RCA osv).
Har gymnasieutbildning.
Har kunskap i Microsoft Excel.
Önskvärt:
CE utbildning
Green Belt
5S
LEAN
Pneumatik, maskinteknik
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Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skruf Snus AB
(org.nr 556626-9196)
Vinkelgatan 2-4 (visa karta
)
576 33 SÄVSJÖ Arbetsplats
Skruf Snus AB Kontakt
Magnus Fagerholm magnus.fagerholm@impbrands.com 087892321 Jobbnummer
9977336