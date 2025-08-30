Magnifik Systemutvecklare För Decentraliserade Decent Valuta
Sjöberg, Dennis / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-08-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöberg, Dennis i Stockholm
, Gävle
, Karlstad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-30Om företaget
Det decentraliserade systemet med blockchain startade med spöket Satoshi Nakamoto Bitcoin år 1 999. Idag är alla krypto valutor DECENTRALISERADE men inte Bitcoin. Alla som använder termen DECENTRALISERADE stödjer spöket Satoshi Nakamoto. DE CENTRALISERAT ( DENNIS ). Sverige chef försäljning MODERN TIMES GROUP 2010. Världens största media företag. Det är den mäktigaste känslan någonsin. Att vara ett spöke i 26 år. Det är så en industri säljare arbetar. De som tror på den stora allmänna historien. För att sedan avslöja sin identitet och utvidga systemet till nästa fas av det DECENTRALISERADE systemet. När den sista 1% av konsumenterna inte var hemma 2009. Det är så det fungerar 99 % framgångsrik med kunderna. Och alla är arga på chefen för att ingen får sälja när man sätter in honom. Då han är världens hederligaste man och följer lagen. Ingen köpte Bitcoin på 9 år. Tills chefen köpte 122 000 Bitcoin. Bitcoin var ett skämt och utvecklades med CC++ kod. Tills DENNIS gjorde det stort och finansierade det.
Heder
Det står till allvarliga fel i systemutvecklare världen när man hellre väljer bedrägliga affärsmetoder istället för heder med framtida miljarder på kontot. Det är bara Satoshi Nakamoto som kan ta åt sig all ära för 250 sek till 1 250 000 000 miljarder Sek per 1 000 Bitcoin. Visst det är mäktigt att äga 24 000 Bitcoin år 2025 och inte rört sin plånbok på 16 år.
Endast 1 systemutvecklare + 1 industri säljare med en arme av säljare
Den enda frågan man skall fråga sig är om man blivit så bra betald av Martin Bäcklin systemutvecklare Bitcoin. För att stanna. Eller byta sida och gå in med den som faktiskt finansierat hela Bitcoin och stannat kvar i 16 år. Och låtit alla bli rika.
Arbetet som sådant
Du är system utvecklare. Du skall utveckla den nya plånboken och hålla systemet uppdaterat på daglig basis och kolla utbetalningar VS inbetalningar.
Lön
Fast månadslön + provision av den dagliga försäljningen.
Arbetstid
6 - 8 timmar per dag
DECENT VALUTA
Decent valuta är 100 % backad av det äkta namnet bakom Satoshi Nakamoto med eviga royalty betalningar från 9 globala plattformar med 3 helt nya funktioner inom internet. Som även Bitcoin var år 1 999. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29
E-post: precidentseller@live.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöberg, Dennis
, https://satoshi-bitcoin.org/aboutus/
111 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Distans arbete Jobbnummer
9483863