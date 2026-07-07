M/S Bränna söker Bartender
Brännastrand Fastigheter I Boden AB / Servitörsjobb / Boden Visa alla servitörsjobb i Boden
2026-07-07
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brännastrand Fastigheter I Boden AB i Boden
Mitt under den brinnande högsäsongen börjar arbetet med att hitta nya service stjärnor till vårat team av bartenders! Vi tittar först och främst på personlig lämplighet då vi söker efter personligheter som trivs i arbete i högt tempo och serviceyrket
Du behöver inte ha några förkunskaper men vi söker dig som är intresserad av att lära dig bartender yrket och har ett genuint intresse av mat och dryck.
Tillsammans med erfarna kollegor kommer du få introduktion och få möjligheten att lära dig som en del av vårt team!
KRAV: Tjänsten kräver att du är 18år gammal eller fyller inom snar framtid
Ett perfekt arbete för dig som kanske studerar på sidan om eller har ett annat arbete som gör möjlighet att kombinera med arbete under nattklubb och helger/storhelger
Missa inte chansen att bli en del av vår fantastiska arbetsplats! Arbetet påbörjas enligt ÖK Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06
E-post: info@msbranna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BARTENDER 2026". Arbetsgivare Brännastrand Fastigheter i Boden AB
(org.nr 556802-6701)
Östra Strandvägen 1 (visa karta
)
961 31 BODEN Arbetsplats
Brännastrand Fastigheter I Boden AB Kontakt
Platschef
Tobias Olsson tobias@msbranna.se Jobbnummer
9995989