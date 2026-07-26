Produktionsmedarbetare inom livsmedel - packning ,Food Production
Butiksodlat Sverige AB / Fabriksjobb / Täby Visa alla fabriksjobb i Täby
2026-07-26
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Butiksodlat Sverige AB är en av Sveriges ledande leverantörer av frystorkade frukter och bär. Vi växer snabbt och söker nu fler engagerade medarbetare till vår produktion i Täby.
ArbetsuppgifterDu kommer främst att arbeta med:Handpackning av frystorkade frukter och bär
Arbetet är praktiskt och sker i ett högt tempo. Du står upp under en stor del av arbetsdagen och arbetar mycket med händerna.
Det är viktigt att du både är snabb och noggrann. Om du inte trivs med ett högt arbetstempo är detta arbete troligen inte rätt för dig.
Du behöver inte tala flytande svenska. Du måste kunna förstå enkla arbetsinstruktioner och kommunicera på svenska eller engelska.
Vi erbjuder
Bra lön
Pension och försäkring (vi betalar via Fora)
Möjlighet att utvecklas och få mer ansvar
Arbetsplats: Täby
Tillträde: 2026-09-05
Ansökan - Skicka din ansökan på svenska eller engelska. Berätta kort:
Vem du är
Vad du har arbetat med tidigare
Varför du tror att du passar för arbetet
När du kan börja Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25
E-post: arbete@butiksodlat.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "arbetssökande". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Butiksodlat Sverige AB
(org.nr 559105-6410), http://www.supernovafreeze.se
Nytorpsvägen 22 (visa karta
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183 71 TÄBY Jobbnummer
10011710