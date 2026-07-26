Säljledare Färskvaror till ICA Ringen
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2026-07-26
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Brinner du för färskvaror, mat och ledarskap? Vill du vara med och utveckla en av Södermalms mest uppskattade matbutiker och samtidigt ta nästa steg i din karriär? Då kan rollen som Säljledare Färskvaror på ICA Ringen vara rätt för dig.
Om ICA Ringen
ICA Ringen ligger i Ringen Centrum vid Skanstull på Södermalm och är en modern butik med ett starkt fokus på färskvaror, kvalitet och matglädje. Här möts kunderna av en stor manuell delikatess, en välsorterad fisk- och skaldjursdisk, ett brett utbud av färdiglagad mat och inspirerande sortiment inom butikens färskvaruavdelningar.
Nu söker vi en engagerad och driven säljledare som vill vara med och fortsätta utveckla vår starka färskvaruprofil.Publiceringsdatum2026-07-26Om tjänsten
Som Säljledare Färskvaror ansvarar du för den dagliga driften, försäljningen och utvecklingen inom delikatess, kött och packad färdigmat. Du arbetar nära våra övriga färskvaruavdelningar – fisk och skaldjur, ost och chark samt köket – för att skapa en inspirerande helhet och en kundupplevelse i toppklass.
Rollen kombinerar operativt arbete i butik med ett tydligt ledarskap. Du leder och utvecklar teamet, arbetar aktivt med sortiment, exponering och försäljning samt följer upp nyckeltal som marginal, svinn och lönsamhet.
För dig som vill utvecklas finns goda möjligheter att på sikt ta nästa steg mot en roll som Färskvaruchef.
Vi söker dig som
Du har ett stort intresse för mat, försäljning och färskvaror och trivs i en ledande roll där du får kombinera operativt arbete med ansvar för människor och resultat.
Som person är du engagerad, strukturerad och lösningsorienterad. Du motiverar och inspirerar dina kollegor, har ett kommersiellt tänk och drivs av att utveckla både verksamheten och människorna omkring dig. För dig är hög kvalitet, ordning och ett professionellt kundbemötande en självklar del av vardagen.
Vi ser gärna att du har
Erfarenhet av arbete inom färskvaror, gärna delikatess, kött eller färdigmat.
Erfarenhet av arbetsledning och personalansvar.
Erfarenhet av beställningar, sortimentsarbete och svinnkontroll.
Kunskap inom livsmedelshygien, egenkontroll och HACCP.
God datorvana och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet från ICA, kunskap i Min Butik, ledarskaps- eller säljutbildning, erfarenhet från kök samt vana av att arbeta med butiksevent och leverantörssamarbeten.
Vi erbjuder
Hos ICA Ringen får du en utvecklande roll i en butik med höga ambitioner och stort fokus på färskvaror. Du får möjlighet att påverka avdelningarnas utveckling, arbeta tillsammans med engagerade kollegor och utvecklas vidare mot ett större ansvar inom verksamheten.
Om anställningen
Heltid
Varierande arbetstider med dag-, kvälls- och helgpass
Tillträde enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka ditt CV och personliga brev samt ange önskat tillträdesdatum till ansokan.ringen@supermarket.ica.se
.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan till ICA Ringen!
Om Personalica Tjänsten avser anställning direkt hos butiken. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av ICA-butiken. Personalica är en jobbsajt för arbetssökare som söker jobb på ICA-butik. Företaget är fristående från ICA Gruppen koncernen och ICA-handlarnas Förbund. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8118101-2116539". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannica AB
(org.nr 556861-7616), https://karriar.personalica.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Personalica Jobbnummer
10011709