Lagermedarbetare - vikariatanställning hos Livv AB
Livv AB / Lagerjobb / Västerås Visa alla lagerjobb i Västerås
2026-07-26
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Livv AB i Västerås
, Nacka
eller i hela Sverige
Lagermedarbetare till tvåårigt vikariat hos Livv AB
Livv är en ledande leverantör i Skandinavien inom kosmetik, hotellinredning, konferensmöbler och konceptutvecklade produkter. Vi strävar efter att erbjuda våra kunder hög service, ett starkt produktutbud och lösningar som skapar värde. Som en del av vårt team blir du en viktig del av vårt dagliga arbete med kvalitet, leverans och kundnöjdhet.
Vi söker nu en motiverad och pålitlig lagermedarbetare för ett tvåårigt vikariat på vårt lager i Västerås. I rollen arbetar du främst med plockning, packning och hantering av varor enligt våra rutiner. Du bidrar till att produkterna hanteras noggrant, effektivt och med hög kvalitet, så att vi kan ge våra kunder en trygg och professionell leveransupplevelse.Publiceringsdatum2026-07-26Kvalifikationer
• Fyllt 18 år.
• God fysisk förmåga för att hantera lyft och utföra uppgifter på ett lager.
• Noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer.
• Förmåga att arbeta självständigt och i team.
• Tidigare erfarenhet av lagerarbete är meriterande.
• Truckkort A-B.
Anställningsvillkor:
• Anställningen är ett vikariat på heltid under två år, med start i augusti 2026 enligt överenskommelse.
• Arbetsplatsen är belägen på vårt lager i Västerås.
• Arbetstiderna är huvudsakligen kl. 06.00–15.00.
Ansökan:
Skicka din ansökan via e-post till rekrytering@livv.se
. Bifoga ditt CV och en kort motivering till varför du är intresserad av rollen och varför du passar för vikariatet.
Sista ansökningsdag är den 14 augusti, men urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan dess.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team på Livv AB.
Med vänliga hälsningar,
Alida Eliasson – Inköps- och lageransvarig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: rekrytering@livv.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lagermedarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Livv AB
(org.nr 556282-2394), https://livv.se/
Stenbygatan 6 (visa karta
)
721 36 VÄSTERÅS Arbetsplats
Livvs Lager Jobbnummer
10011713