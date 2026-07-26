Har du öga för detaljer och ett hjärta för service?
Glada Hem AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2026-07-26
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Vill du göra andra människors vardag lite enklare?
Hos glada hem handlar städning om mycket mer än ett rent hem – det handlar om att ge våra kunder mer tid till det som betyder mest. Sedan 2008 har vi hjälpt familjer i sydvästra Skåne med hushållsnära tjänster, alltid med kvalitet, omtanke och ett leende.
Vi är ett sammansvetsat team som stöttar varandra, tar stolthet i vårt arbete och alltid strävar efter att ge våra kunder det lilla extra. Nu söker vi en ny kollega som vill växa tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-07-26Om tjänsten
Du kommer att hjälpa våra kunder i deras hem genom att utföra:
Hemstädning
Storstädning
Flyttstädning
Fönsterputsning
Vi utgår från Malmö och arbetar hos kunder i hela sydvästra Skåne.
Vi söker dig som:
Behärskar svenska eller engelska i tal och förståelse (krav).
Har manuellt B-körkort (krav).
Är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer.
Är serviceinriktad, positiv och tycker om att arbeta med människor.
Har erfarenhet av städning eller lokalvård och känner stolthet i ditt arbete (meriterande).
Vi erbjuder
Ett tryggt och väl etablerat företag med över 15 års erfarenhet.
Ett härligt team där vi hjälper och stöttar varandra.
Ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik.
Schemalagda arbetstider med god framförhållning.
Arbetstid
Måndag – fredag mellan kl. 06.00 och 17.00. Exakta arbetstider varierar enligt schema.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: info@gladahem.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare glada hem AB
(org.nr 556779-2147), http://www.gladahem.se
Rönnviksgatan 13 (visa karta
)
213 74 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Glada Hem AB Kontakt
Delägare
Gabriela Herendic info@gladahem.se Jobbnummer
10011708