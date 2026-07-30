Lunchkock!
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2026-07-30
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Lunchkock sökes – Skapa husmanskost från hela världen!
Är du en självständig kock som älskar att sätta din egen prägel på maten? Vill du driva ett lunchkoncept där traditionell svensk husman möter smaker från jordens alla hörn? Då är det dig vi letar efter!
I rollen som lunchkock hos oss har du det totala ansvaret för köket under lunchtid. Du arbetar självständigt och driver den dagliga driften från råvara till tallrik. Vårt fokus ligger på vällagad husmanskost, men vi begränsar oss inte till Sverige – vi vill erbjuda våra gäster klassisk komfortmat från hela världen.
Välkommen♥ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
Ansökan sker via mail
E-post: danielsandin@lagondola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lunchkock La Gondola". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gondoliere AB
(org.nr 556204-7182), https://gondola.se
Kungsportsavenyen 4 (visa karta
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411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
La Gondola Kontakt
Restaurangchef
John Bengtsson mail@lagondola.se Jobbnummer
10016340