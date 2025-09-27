Lunch Ansvarig sökes Omgående
2025-09-27
Om dig: Du är van att jobba i högt tempo, bekväm med att jobba vid lunch och eftermiddag-kvällstider och har erfarenhet inom restaurang.
Du är serviceminded och strävar efter att hålla hög service och standard.
Vi ser även att du är van vid att jobba självgåendePubliceringsdatum2025-09-27Om tjänsten
- Laga lunch rätter
- Tjänsten är 50-80% beroende på tid och säsong.
- Prepp inför servering.
• Städning av köket.
• Skära upp kött och grönsaker även gör lätt såsar .
Lön enl. Överenskommelse.
Maila din ansökan till: siamanis.se@gmail.com
Öppen för alla
Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
Lämna CV på plats
E-post: siamanis.se@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Siam Anis AB
(org.nr 559309-8485)
Malmögatan 12 (visa karta
)
252 49 HELSINGBORG Jobbnummer
9529717