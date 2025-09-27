Lunch Ansvarig sökes Omgående

Siam Anis AB / Restaurangbiträdesjobb / Helsingborg
2025-09-27


Om dig: Du är van att jobba i högt tempo, bekväm med att jobba vid lunch och eftermiddag-kvällstider och har erfarenhet inom restaurang.
Du är serviceminded och strävar efter att hålla hög service och standard.
Vi ser även att du är van vid att jobba självgående

Publiceringsdatum
2025-09-27

Om tjänsten
- Laga lunch rätter
- Tjänsten är 50-80% beroende på tid och säsong.
- Prepp inför servering.
• Städning av köket.
• Skära upp kött och grönsaker även gör lätt såsar .
Lön enl. Överenskommelse.
Maila din ansökan till: siamanis.se@gmail.com
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
Lämna CV på plats
E-post: siamanis.se@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Siam Anis AB (org.nr 559309-8485)
Malmögatan 12 (visa karta)
252 49  HELSINGBORG

Jobbnummer
9529717

