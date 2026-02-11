Luleå International School rekryterar nu speciallärare
2026-02-11
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Ett unikt tillfälle för dig som vill vara med och bygga något nytt!
Luleå International School växer - och vi söker nu en erfaren speciallärare som vill vara med och forma framtidens skola. Har du specialpedagogexamen är även du välkommen med din ansökan då det kan bli aktuellt med anställning som specialpedagog.
Det här är en unik möjlighet för dig som vill kombinera din kompetens med ett genuint engagemang för skolutveckling, elevhälsa och inkludering. Hos oss får du en nyckelroll i en nystartad verksamhet där idéer blir verklighet, strukturer skapas och varje beslut gör skillnad - på riktigt.
Luleå International School är en kommunal skola som riktar sig till elever i årskurserna 4-9 som vill få en internationell utbildning där undervisningen till stor del sker på engelska. Skolan följer den svenska läroplanen men verkar i en internationell kontext där mångfald, språk och interkulturalitet är en naturlig del av vardagen. Skolan ligger mitt i centrala Luleå och lockar både lokala familjer och nyinflyttade från hela världen. Tillsammans bygger vi en trygg, kreativ och inkluderande miljö där elever, lärare och familjer känner sig välkomna, sedda och delaktiga.
Se vår film om skolan:https://youtu.be/K6fhdu478kg?si=ue9NsMBNAjtSOekG
Läs mer på Luleå kommuns hemsida:https://www.lulea.se/utbildning--forskola/grundskola/grundskolor-i-lulea/lulea-international-school.htmlPubliceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Som speciallärare på Luleå International School får du ett uppdrag som verkligen gör skillnad.
Du kommer att arbeta på en skola som erbjuder en högkvalitativ utbildning där undervisningen till stor del sker på engelska i de teoretiska ämnena; engelska, samhällsorienterande ämnen (SO), naturorienterande ämnen (NO), teknik, språk och matematik. Vi som arbetar på skolan formar och utvecklar tillsammans en ambitiös och strukturerad studiemiljö där varje elev får möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter. Vi initierar och driver spännande och kreativa samarbeten, både internationellt och inom verksamheten. Vårt engagemang sträcker sig bortom de akademiska resultaten - vi bygger en social gemenskap där lärare, elever och familjer känner sig välkomna och delaktiga.
Du kommer att:
• utforma, utveckla och driva skolans arbete med särskilt stöd
• leda det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet inom ramen för elevhälsoarbetet
• vara en drivande kraft i att utveckla en stark och samverkande elevhälsa
Du arbetar nära rektor, lärare och övrig personal för att skapa strukturer, rutiner och arbetssätt som gör att varje elev får rätt stöd - i rätt tid. Du handleder, inspirerar och bygger kapacitet i hela organisationen.
Det här är en roll för dig som trivs när du får kombinera strategiskt arbete med praktisk handledning och elevnära insatser - och som vill se långsiktiga resultat av ditt arbete. Hos oss får du får vara med från början och påverka hur vi bygger en tillgänglig och hälsofrämjande skola - steg för steg.Kvalifikationer
• Du har lärarlegitimation och är utbildad speciallärare, meriterande är om du har erfarenhet från arbete som speciallärare och/eller specialpedagog.
• Du har god vana av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, både i svenska/svenska som andraspråk och matematik.
• Du är trygg i att arbeta utifrån ett interkulturellt förhållningssätt och har god erfarenhet av att möta nyanlända elever.
• Du är trygg i att använda både på svenska och engelska i din undervisning.
• Du är relationell, strukturerad och lösningsfokuserad, med en naturlig förmåga att få människor att samarbeta.
• Du trivs med ansvar, utveckling och att bygga nytt tillsammans med andra engagerade kollegor.
Personlig lämplighet väger tungt vi söker en kollega som, liksom vi, brinner för skolans uppdrag och för elevernas rätt till lärande, trygghet och delaktighet.
Varför du kommer trivas hos oss:
• Du får vara med från början och forma hur skolans elevhälsoarbete ska se ut.
• Du får arbeta i en internationell miljö där språk, kultur och inkludering är en självklar del av vardagen.
• Du blir en nyckelperson i ett engagerat och modigt team som bygger framtidens skola tillsammans.
Vill du vara med och skapa något som verkligen betyder något? Välkommen till Luleå International School en plats där världen möter Luleå och där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Om du blir aktuell för tjänsten kommer du behöva uppvisa ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan!
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
