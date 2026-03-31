LSS-handläggare!
2026-03-31
Socialförvaltningen arbetar aktivt för att vara där för de som behöver lite extra stöd och hjälp när livet är som mest utmanande. Oavsett om det handlar om barn, tonåringar eller vuxna, är socialförvaltningen där för att göra livets sociala berg-och-dalbana lite lättare att åka på. Brinner du för människors självständighet och vill vara deras hjälpande hand på resan? Då är det hos oss du ska vara!
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.
Socialförvaltningen arbetar aktivt med ständiga förbättringar och det innebär att den som får tjänsten erbjuds en spännande arbetsplats som fortlöpande förändras och anpassas utifrån medborgarnas och verksamheternas behov.
Enheten för omsorg och funktionsstöd består av åtta biståndshandläggare, tre LSS-handläggare och en färdtjänsthandläggare. Vi är en engagerad och kompetent arbetsgrupp, där arbetsglädje och stöd från kollegor är viktigt. Vi har stora möjligheter att vara delaktiga i utformningen av vårt arbete och kan på flera sätt styra vår arbetsdag utifrån det som fungerar bäst.
Omsorg och funktionsstöd har ett stort intresse av utveckling och är mitt i omställningen till att bli en proaktiv myndighet, i detta arbete har du möjlighet att vara med och påverka!
En av våra LSS-handläggare kommer gå vidare till ett annat uppdrag och vi letar därför efter en ny kollega till vårt härliga team.
Enheten för omsorg och funktionsstöd söker dig som är intresserad av ett viktigt och spännande uppdrag. Som LSS-handläggare kommer du att informera om verksamheten, handlägga ansökningar, bedöma behov, utreda rätten till insatser och följa upp beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) då du även kommer att utreda rätten till Pedagogisk hemtjänst.
LSS insatserna gäller personer i alla åldrar, både barn och vuxna, som på grund av fysiska och/eller psykiska funktionsnedsättningar har behov av stöd för en fungerande vardag. Arbetet innebär att du har kontakt med enskilda, anhöriga eller legal företrädare samt övrigt nätverk runt den enskilde. Du gör även hembesök och kommer ha tät kontakt med våra samverkanspartners både inom och utom den kommunala organisationen.
Eftersom arbetet ofta innebär att möta människor i kris och/eller med en komplex livssituation är det viktigt att du själv kan se möjligheter och bemöta människor på ett respektfullt sätt. I arbetet ingår också att aktivt söka information om nya domar och att använda sig av juridiska databaser för att hålla sig uppdaterad kring rättsläget. Därutöver deltar du i vårt gemensamma arbete med ständiga förbättringar för att förenkla och förtydliga vårt arbete.
Arbetet är till stor del självständigt men sker även i nära samarbete med övriga erfarna handläggare samt arbetsledning. Vi arbetar i verksamhetssystemet Life Care.Kvalifikationer
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och söker dig som tycker om att arbeta självständigt såväl som i team och gillar att dela med dig av din kunskap. För att trivas i rollen bör du ha fallenhet för att bygga relationer då du kommer att ha många olika kontakter, både internt och externt. Vi önskar att du som söker är nyfiken, kreativ och gillar utveckling. Rollen kräver att du har ett strukturerat arbetssätt samt god prioriteringsförmåga. Du arbetar rättssäkert och har en mycket god kommunikativ förmåga i så väl tal som skrift.
Vi söker dig som är socionom eller har annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du ska ha god kunskap om socialt arbete och gärna några års erfarenhet inom myndighetsutövning samt god kännedom kring de krav på dokumentation som finns inom området. Tjänsten kräver att du innehar B-körkort samt kör bil.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att utreda insatser enligt LSS, arbetssättet Individens behov i centrum, IBIC, arbete i verksamhetssystemet Lifecare samt i samverkansverktyget Mina Planer.
Du som söker ska ha en god kommunikativ förmåga och kan på ett pedagogiskt sätt formulera dig på svenska i tal och skrift. Du har hög servicekänsla och arbetar processinriktat, både självständigt och i samarbete med andra.
Vill du arbeta i en arbetsgrupp med mycket glädje, engagemang och som gärna utvecklas. Då är du välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
