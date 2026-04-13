Lotsar för tidsbegränsad anställning vid behov
Sveriges vackraste arbetsplats söker
Lotsar för tidsbegränsad anställning vid behov
med placering på något av våra nio lotsområden
Att arbeta som Lots på Sjöfartsverket
Som lots arbetar du med att navigera fartyg genom svåra passager längs våra kuster och manövrera fartyg till och från hamn. Du kommer ombord i olika typer av fartyg utrustade med olika typer av navigationsutrustning av varierande kvalitet och omfattning. Det ställer höga krav på din skicklighet och förmåga att anpassa dig till olika situationer.
Inställelsetiden är 90 minuter och därför ser vi helst att du bor i närheten av någon av de aktuella orterna.
Vem är du?
För att passa som lots är du en person som har utvecklat en god förmåga att samarbeta med många olika typer av människor. Det krävs också att du har hög simultankapacitet, är lugn, stabil och kontrollerad i pressade lägen. Det är viktigt att du har god självinsikt och ett gott omdöme. Du är tillmötesgående och arbetar aktivt för att leverera lösningar till våra kunder. Dina personliga egenskaper kommer att spela stor roll.
Du som söker måste ha arbetat som lots på Sjöfartsverket tidigare, och ett krav är att du har haft styrsedel för det aktuella området, alternativt så kommer du att genomföra utbildning i enlighet med våra interna utbildningsrutiner. Du har godkänt läkarintyg för sjöfolk samt måste ha körkort för bil.
Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tidsbegränsad anställning vid behov som tillsätts enligt överenskommelse och som gäller i högst 12 månader från startdatum. Anställningen grundar sig i kollektivtalet LotsArb. Intervjuer kommer att genomföras löpande.
Vi gör vårt urval med hjälp av bland annat fördjupad personbedömning genom arbetspsykologiska lämplighetstester, praktisk körning i simulator, intervjuer och eventuell säkerhetsprövning.
Upplysningar:
Luleå lotsområde Emma Hellström 010-478 60 57, mailto:emma.hellstrom@sjofartsverket.se
Gävle lotsområde Anna Laurell 010-478 52 42, mailto:anna.laurell@sjofartsverket.se
Södertälje lotsområde Johannes Folkegård, 010-478 55 87 mailto:johannes.folkegard@sjofartsverket.se
eller Krister Stark 010-4784792 mailto:susann.tolppola@sjofartsverket.se
Oxelösund lotsområde Per Lagerström 010-4785556 mailto:jimmy.rosander@sjofartsverket.se
Kalmar lotsområde Martin Mansnerus, 010-478 53 22 mailto:martin.mansnerus@sjofartsverket.se
Malmö lotsområde Björn Andersson 010-478 52 23, mailto:bjorn.andersson@sjofartsverket.se
Göteborg lotsområde Lars Axvi 010-478 47 01, mailto:lars.axvi@sjofartsverket.se
Marstrand lotsområde Daniel Runesson 010-478 53 60 mailto:daniel.runesson@sjofartsverket.se
eller Per Setterberg, 010-4784914, mailto:per.setterberg@sjofartsverket.se
Vänern driftområde Susanna Olsson 010-478 55 70 mailto:susanna.olsson@sjofartsverket.se
eller Fredrik Hansson 010-478 55 67 mailto:fredrik.hansson@sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Lotsförbundet Ronny Löf, 010-4785284 mailto:patrik.wikand@sjofartsverket.se
Ange i din ansökan vilken/vilka stationeringsort/er du ansöker till:
Luleå lotsområde
Gävle lotsområde
Södertälje lotsområde
Oxelösund lotsområde
Kalmar lotsområde
Malmö lotsområde
Göteborg lotsområde
Marstrand lotsområde
Vänern driftområde
Registrera din ansökan, tillsammans med giltigt läkarintyg, senast 2026-04-27
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivare Sjöfartsverket
601 78 NORRKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
Lotsområdeschef
Martin Mansnerus martin.mansnerus@sjofartsverket.se 0104785322
