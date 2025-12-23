Lots till Halmstad
Sjöfartsverket / Fartygsbefälsjobb / Halmstad Visa alla fartygsbefälsjobb i Halmstad
2025-12-23
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sjöfartsverket i Halmstad
, Helsingborg
, Kungsbacka
, Kristianstad
, Malmö
eller i hela Sverige
Sveriges vackraste arbetsplats söker
Sjökaptener för utbildning till Lots med placering i Halmstad (Malmö lotsområde)
Att arbeta som Lots på Sjöfartsverket
Som lots arbetar du med att navigera fartyg genom svåra passager längs våra kuster och manövrera fartyg till och från hamn. Du kommer ombord i olika typer av fartyg utrustade med olika typer av navigationsutrustning av varierande kvalitet och omfattning. Det ställer höga krav på din skicklighet och förmåga att anpassa dig till olika situationer.
Den här annonsen gäller lots till Halmstad (Malmö lotsområde).
Inställelsetiden är 90 minuter och därför ser vi helst att du bor, eller kan tänka dig att bo i närheten av någon av dessa orter.
Kolla gärna in nedan länk om hur det är att jobba som lots på Sjöfartsverket:https://www.sjofartsverket.se/sv/jobba-hos-oss/jobba-som-lots/
Vem är du?
För att passa som lots är du en person som har utvecklat en god förmåga att samarbeta med många olika typer av människor. Det krävs också att du har hög simultankapacitet, är lugn, stabil och kontrollerad i pressade lägen. Det är viktigt att du har god självinsikt och ett gott omdöme. Du är tillmötesgående och arbetar aktivt för att leverera lösningar till våra kunder. Dina personliga egenskaper kommer att spela stor roll.
Du som söker måste ha giltig svensk sjökaptensbehörighet klass I. (Fartygsbefäl klass II med lämplig erfarenhet från seniora befattningar kan eventuellt bedömas likvärdigt). Du har godkänt läkarintyg för sjöfolk. Du har genomfört Basic Safety Training i enlighet med STCW och har giltigt certifikat. Du måste ha körkort för bil. Vi vill att du har hunnit skaffa dig praktisk erfarenhet av att jobba som befäl ombord i moderna fartyg. Vi förutsätter att du under åren har skaffat dig utmärkta kunskaper i att kommunicera på både svenska och engelska.
Att jobba som lots passar alla oavsett kön. Tjänsten kan komma att kräva svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras innan erbjudande om anställning.
Varför ska du välja Sjöfartsverket?
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den som tillträder som lots genomgår en utbildning på 6-12 månader och under den tiden gäller provanställning. Handledarteamet består av lotsar i aktiv tjänst. En förutsättning för tillsvidareanställning är att utbildningen genomförs med godkänt resultat.
Tjänsterna ska tillsättas så snart som möjligt, med önskad utbildningsstart under mitten av mars 2026.
Vi gör vårt urval med hjälp av bland annat fördjupad personbedömning genom arbetspsykologiska lämplighetstester, praktisk körning i simulator, intervjuer och eventuell säkerhetsprövning. Säkerhetsprövning görs enbart på slutkandidat.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Upplysningar:
Tf lotsområdeschef Malmö lotsområde Björn Andersson 010-478 5223, Bjorn.Andersson@Sjofartsverket.se
Fackliga företrädare:
Lotsförbundet Ronny Löf, 010-478 5284, ronny.lof@sjofartsverket.se Publiceringsdatum2025-12-23Så ansöker du
Registrera din ansökan, tillsammans med aktuellt sjötjänstutdrag från Transportstyrelsen, för att styrka dina behörigheter och certifikat, senast 6 januari 2026.
Sjöfartsverket gör kontinuerliga och aktiva val kring exponering och rekryteringsstöd i varje rekrytering. Vi undanber oss därför direktkontakt av annonsförsäljare, bemannings- och rekryteringsföretag Ersättning
Enligt ingångslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöfartsverket
(org.nr 202100-0654), http://www.sjofartsverket.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Tf lotsområdeschef Malmö lotsområde
Björn Andersson bjorn.andersson@sjofartsverket.se 010-478 5223 Jobbnummer
9663218