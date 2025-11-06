Lösningsarkitekt integrationer
Svenska kraftnät är en nyckelaktör i energiomställningen. Vår IT-division växer för att möjliggöra en fördubblad elproduktion och en fossilfri framtid. Med den senaste tekniken ökar vi både infrastrukturens kapacitet och utvecklingstakten inom digitalisering och processer.Om tjänsten
Som Lösningsarkitekt integrationer har du en nyckelroll i att brygga verksamhetens krav och önskemål mot IT och därigenom bidra till digitalisering och systemmodernisering i en samhällskritisk verksamhet. Din förmåga att översätta affärsbehov till tekniska lösningar och förankra dessa hos både tekniska och icke-tekniska intressenter kommer vara central.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett komplext systemlandskap med höga krav på säkra, robusta system med hög tillgänglighet. Vår integrationsplattform har en modern microtjänstarkitektur och bygger på open source.
I nära samarbete med dina kollegor är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att:
• Identifiera och formulera krav för integrationer samt tydligt beskriva, kommunicera och kravmodellera dessa.
• Koordinera och facilitera aktiviteter över organisationsgränser.
• Hjälpa intressenter att följa övergripande arkitekturprinciper och riktlinjer kring standarder och integration.
• Säkerhetsställa att projekten följer fastställda arkitekturbeslut i nära samarbete med verksamhetsspecialister, arkitektkollegor och IT-förvaltningen.
• Sätta dig in i, producera och värdera verksamhets- och informationsmodeller.
• På ett pedagogiskt sätt beskriva och kommunicera lösningsförslag till aktuella målgrupper.
• Agera fokalpunkt för intressenter i projekt som har behov av integration.
• Hjälpa till att sprida "best practices" i olika forum inom Svenska kraftnät.
I rollen som Lösningsarkitekt integrationer tillhör du enheten Integration bestående av 28 engagerade, erfarna och stöttande kollegor. Vi är en växande organisation med goda möjligheter till karriärutveckling.
Om dig
Skallkrav
Vi söker dig som har lätt för att bygga relationer och skapa förtroende. Du rör dig enkelt mellan olika målgrupper och anpassar din kommunikation efter människor med olika kompetens. Du kan förklara komplexa frågor på ett sätt som skapar förståelse och engagemang. Vi värdesätter din analytiska och lösningsorienterade förmåga, där du hanterar problem på ett strukturerat sätt utan att tappa de långsiktiga målen ur sikte. Du arbetar organiserat, planerar effektivt och levererar enligt överenskomna tidsramar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du en akademisk examen inom IT, eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig.
Du har även:
• Flerårig erfarenhet av arbete med komplexa systemlösningar i IT-branschen.
• Erfarenhet av integrationsfrågor och samordning av tekniska projekt.
• Erfarenhet av att fånga och omvandla verksamhetsbehov till tekniska lösningar t ex i en roll som kravanalytiker eller lösningsarkitekt.
• Erfarenhet av framtagning av användningsfall, flödesdiagram, process-modellering enligt UML, ArchiMate eller motsvarande.
• God kunskap om integrationsmönster, XML/XSD samt XSLT.
• Erfarenhet av att implementera Web-Services lösningar samt förståelse och kunskap om SOAP, REST och WADL/WSDL.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av:
• Realisering med messaging lösningar.
• Realiseringar med API Management lösningar.
• Arbete med arkitekturfrågor och harmonisering med internationella standarder.
• Agila arbetsmetoder
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm / Sundbyberg
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Sista ansökningsdag är den 4 december 2025. Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev. Vänligen bifoga ditt CV på svenska där du tydligt beskriver den erfarenhet som vi söker.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
• Förmåner | Svenska kraftnät
I den här rekryteringen samarbetar vi med Experis. Vill du veta mer, kontakta gärna rekryteringskonsult Anki Snis, tel. nr. 0703775969 eller via e-post: anki.snis@se.experis.com
.
Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Mikael Hedenheim ST, 010 475 84 68. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
