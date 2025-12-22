Lösningsarkitekt Access Management
2025-12-22
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker nu en lösningsarkitekt inom Identity and Access Management (IAM) till Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen.
Har du den tekniska kompetens och de personliga egenskaper vi söker? Då erbjuder vi ett omväxlande och ansvarsfullt arbete i en samhällsviktig verksamhet, med goda utvecklingsmöjligheter, engagerade kollegor och komplexa tekniska utmaningar.
Som medarbetare på Migrationsverket kan du förvänta dig ett givande arbete i en dynamisk miljö som präglas av samarbete, kontinuerliga förbättringar och respekt för människan. Hos oss bidrar du till samhällsnyttan genom att skapa säkra och hållbara digitala lösningar, samtidigt som du får en trygg och stabil anställning.
Läs mer om att arbeta med IT hos oss: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/jobba-med-it.html
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi söker en lösningsarkitekt inom IAM som vill vara med och forma framtidens identitets- och behörighetslösningar i en organisation där säkerhet, tillgänglighet och korrekthet är affärskritiska.
Du kommer att arbeta nära verksamhet, produktägare och utvecklingsteam med att ta fram och vidareutveckla arkitekturella helhetslösningar för identitets- och behörighetshantering för både interna och externa användare.
Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att:
- Analysera nuläge och identifiera förbättrings- och utvecklingsbehov inom IAM-området.
- Definiera målarkitektur, principer och vägval för identitets- och behörighetslösningar.
- Ta fram lösningsförslag baserade på öppna standarder och etablerade plattformar.
- Säkerställa att arkitekturella beslut är förankrade och följer krav på informationssäkerhet.
- Samarbeta tätt med utvecklingsteam, IT-säkerhet, verksamhetsrepresentanter och andra arkitekter.
Du ingår i myndighetens arkitekturfunktion och arbetar tillsammans med lösnings-, verksamhets- och mjukvaruarkitekter samt andra nyckelroller inom IT och verksamhet.
Du samarbetar nära med roller såsom:
- Produktägare
- Utvecklingsteam
- IT- och verksamhetsarkitekter
- IT-säkerhetsfunktion
- Verksamhetsrepresentanter
Arbetet kräver att du kontinuerligt diskuterar, utvärderar och kommunicerar arkitekturella vägval. Du behöver kunna förklara komplexa tekniska lösningar på ett tydligt och pedagogiskt sätt och trivs i en roll där samarbete och förankring är avgörande.
Personliga kompetenser
Vi söker dig som är analytisk, strukturerad och trygg i din arkitektroll. Du har förmåga att se helheten utan att tappa fokus på detaljer och säkerhet. Du arbetar målorienterat, tar ansvar för kvalitet i leverans och anpassar dig när förutsättningar förändras. Du är kommunikativ, lyhörd och bygger förtroende genom dialog och samarbete. Publiceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
- Flerårig erfarenhet av arbete som lösningsarkitekt inom IAM, IGA, PAM och/eller AM i större organisationer.
- Erfarenhet av att designa lösningar baserade på standarder som SAML2, OAuth2 och OIDC.
- Erfarenhet av plattformar såsom Keycloak, ADFS, Shibboleth och Active Directory.
- God förmåga att kommunicera tekniska lösningar i tal och skrift.
- Relevant högskoleutbildning inom IT/datavetenskap eller motsvarande erfarenhet.
- Svenskt medborgarskap (krav vid placering i säkerhetsklass).
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av arbete inom myndighet eller annan säkerhetsklassad verksamhet.
- Certifieringar inom IT-arkitektur och/eller informationssäkerhet.
Anställningen
Anställningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer föregå beslut om anställning varför krav på svenskt medborgarskap ställs på denna tjänst.
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetstider: Kontorstid med flextid
Lön: Individuell lönesättning
Placering: Norrköping eller Linköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vill du veta mer?
Kontaktuppgifter till ansvarig enhetschef hittar du längre ner i annonsen.
Läs mer om våra förmåner och villkor: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/formaner-och-villkor.htmlSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 18:e januari 2026!
Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, Digitaliserings- och utvecklingsavdelningen Kontakt
Teodor Axén 0733617384 Jobbnummer
9661627