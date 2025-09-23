Lönespecialist för kunds räkning
2025-09-23
Vi söker nu en lönespecialist till ett fint bolag med stark framtidstro. Här blir du en nyckelperson i ett mindre löneteam och får ta stort ansvar för hela löneprocessen - från löpande lönekörningar till pensions- och försäkringsfrågor samt schemaläggning i verksamhetens tidssystem.
Rollen:
Då bolaget befinner sig i tillväxt, innebär det snabba beslut och varierande arbetsdagar. Du blir en viktig del av att bygga upp strukturer och processer för framtiden vilket för med sig ett stort ägandeskap och påverkansmöjligheter på löneområdet. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Löpande lönehantering för flera bolag inom koncernen.
• Systemadministration och superuser-ansvar i tidssystem inkl. utbildning.
• Hantering av pensions- och försäkringsavstämningar samt kontakt med externa parter.
• Stöd till chefer i schemaläggning och kollektivavtalsfrågor.
• Statistikuttag, rapportering och stöd till ekonomiavdelningen.
Publiceringsdatum
2025-09-23

Kvalifikationer
• Några års erfarenhet av löneadministration.
• God systemvana och intresse för att arbeta med IT-stöd för lön och tid.
• Kunskap om pensions- och försäkringslösningar samt vana av kontakt med myndigheter.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Erfarenhet av schemaläggning och Flex HRM är meriterande.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du är självgående, noggrann och lösningsorienterad, med hög integritet och känsla för struktur. Samtidigt är du en social och positiv person som trivs i ett stundtals högt tempo och bidrar till en god teamkänsla.
Du trivs när det händer mycket, uppskattar variation i arbetsuppgifterna och ser möjligheter och lösningar snarare än problem. Här får du möjlighet att vara både en trygg expert och en frisk fläkt i ett prestigelöst team som värdesätter energi, nyfikenhet, kamratskap och humor. För den här rollen läggs stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Utöver en spännande roll där ditt bidrag verkligen gör skillnad så erbjuder bolaget:
• 30 semesterdagar och extra lediga dagar enligt kollektivavtal.
• Upp till 5 000 kr i friskvårdsbidrag.
• Privat sjukvårdsförsäkring.
• Gemensamma aktiviteter som AW, tävlingar och sociala event.
• Trevliga lokaler och kollegial gemenskap.

Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid.
Start: Så snart som möjligt, men hänsyn till uppsägningstid.
Arbetstid: Flexibla inom ramen 07-16 eller 09-18.
Placering: 100% på plats på kontoret i Karlstad.
Låter det här som rollen för dig? Skicka in din ansökan idag! Urval sker löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag den 16 oktober.
Vid frågor är du välkommen att kontakta konsultchef Anna Jansson, 0705668877 alt. anna.jansson@qtym.se
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra god kommunikation med våra sökanden, ber vi dig skicka in din intresseanmälan digitalt via ansökningsknappen på Qtyms hemsida. Vänligen undvik att skicka in din intresseanmälan via e-post eller pappersformat.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Qtym AB (org.nr 556389-2081)

Arbetsplats
Qtym Jobbnummer
9523079