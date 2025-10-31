Lönespecialist
Som lönespecialist hos oss arbetar du brett inom löne-området och utgör en viktig del av vårt affärsstöd. Arbetet innehåller lönehantering för både våra tre naturbruksgymnasium och övriga affärsområden, vilket innebär arbete med flera olika lönearter och kollektivavtal.
Du ingår i funktionen för HR/Lön som arbetar för att skapa en attraktiv arbetsplats genom att driva och utveckla det strategiska och operativa HR-arbetet. Vi stöttar organisationen i frågor som ledarskap, medarbetarskap, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, lönebildning, arbetsrätt, organisationskultur och likabehandling samt ansvarar för personal- och löneadministration.
I rollen som Lönespecialist arbetar du som stöd i avtals- och lönefrågor till våra chefer och medarbetare och hanterar ärenden relaterade till anställningar, sjukfrånvaro, ersättningar, ledigheter samt olika typer av rapporter. Du arbetar under eget ansvar i ditt område som sträcker sig över hela processen från tidrapportering till efterlönearbete och har samtidigt kontinuerligt samarbete med tre andra medarbetare inom HR-teamet.
Vi arbetar för närvarande med Hogia Lön och Hogia personal men kommer under våren att byta system.
Om dig - Kvalifikationer och personliga egenskaper för rollen som Lönespecialist
Vi söker dig som tycker om att ge högklassig service och är trygg med att arbeta konsultativt. Du stimuleras av problemlösning och ser dig själv som engagerad, ansvarstagande, positiv och prestigelös.
Du har flerårig erfarenhet av lönehantering och relevant utbildning inom området. Har du tidigare erfarenhet av lönehantering inom skola/utbildningssektorn och arbete med ferie-löner ser vi det som mycket meriterande. Har du sedan tidigare även erfarenhet av systembyte så ses det också som en fördel.
Arbetet ställer höga krav på att du arbetar systematiskt och noggrant, är strukturerad och har god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Eftergymnasial utbildning inom Löneadministration
goda kunskaper i Officepaketet
god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i såväl tal som skrift
Vi erbjuder dig som Lönespecialist
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i ett av landets största och mest innovativa hushållningssällskap, med engagerade kollegor och stora kontaktytor mot det gröna näringslivet. Vi investerar i kontinuerlig kompetensutveckling och uppmuntrar egna initiativ och idéer för verksamhetens utveckling. Här har du möjlighet att påverka och bidra till framtidens hållbara lantbruk i Kalmar, Kronoberg och Blekinge.
Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och friskvårdstimme.
Om Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg BlekingeKunskap för landets framtid är vårt löfte. Vi är ett av 15 fristående Hushållningssällskap med målet att främja landsbygdens utveckling. Hushållningssällskapet är en oberoende, icke vinstdrivande organisation som verkar för kunskap, forskning och utveckling av landsbygdens gröna näringar och en ökad försörjningsgrad inom svenska livsmedel. Vi är en medlemsstyrd organisation vilket innebär att det är våra medlemmars behov som utgör ryggraden i vår verksamhet.
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge består av ca 250 medarbetare som är utspridda på sex olika kontor och skolor. Detta gör att vi kan söka kompetenser över en stor del av landet och erbjuda arbetsmöjligheter i tre olika län.
Läs gärna mer om vår verksamhet på www.hushallningssallskapet.se
Ansökan & tillträdeTillträde sker enligt överenskommelse. Vi tillämpar normalt sett sex månaders provanställning.
Sista ansökningsdatum: 2025-11-06. Bifoga både CV och personligt brev. Ansökningar hanteras löpande. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
