lönekonsult
Randstad AB / Ekonomiassistentjobb / Solna Visa alla ekonomiassistentjobb i Solna
2026-06-23
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Har du stenkoll på HR+8 och Medvind? Söker du ett flexibelt uppdrag där du kan arbeta 100 % hemifrån, samtidigt som du blir en viktig del av ett servicecenter? Då har vi uppdraget för dig!
För en kunds räkning – ett väletablerat servicecenter i Västsverige som hanterar outsourcing av löner i stora volymer (ca 3 000 löner) – söker vi nu en trygg och erfaren Löneadministratör. Då uppdraget är akut ser vi gärna och att du kan starta omgående.
Ansvarsområden
I rollen arbetar du med kvalificerad lönehantering och är en viktig del i att säkerställa att löneprocessen fungerar effektivt, korrekt och enligt gällande regelverk. Du kommer att samarbeta nära både kollegor och interna kunder, där service och kvalitet står i fokus.
Exempel på arbetsuppgifter:
Självständigt arbeta med löneadministration från ax till limpa.
Hantera pensioner, försäkringar och andra lönerelaterade ärenden.
Säkerställa korrekta underlag inför lönekörningar samt framtagning av underlag för utbetalningar.
Arbeta med kvalitetssäkring, uppföljning och statistik.
Ge support till chefer och medarbetare via telefon och mejl.
Säkerställa efterlevnad av lagar, kollektivavtal och interna regelverk.
Delta i förbättringsarbete och utveckling av processer.
Vad erbjuds du?
100 % Flexibilitet: Jobba helt digitalt hemifrån var du än befinner dig i Sverige.
Flexibilitet under sommaren: Kunden förstår att det är semestertider och det finns en viss flexibilitet kring sommarens schema, även om målet är att jobba så mycket som möjligt.
Valfri uppdragsform: Vi välkomnar både dig som vill bli anställd konsult hos oss eller dig som vill fakturera via eget bolag som underkonsult.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och erfaren löneadministratör med ett strukturerat, noggrant och analytiskt arbetssätt. Du har en stark kommunikativ förmåga och trivs med ett serviceinriktat arbete.
Skallkrav:
Gedigen erfarenhet av systemen HR+ (HR+8) och Medvind.
Flerårig erfarenhet av självständigt lönearbete ("ax till limpa").
God kunskap om svensk arbetsrätt och kollektivavtal.
Mycket god systemvana och goda kunskaper i Office-paketet.
Flytande svenska i tal och skrift.
Starkt meriterande:
Erfarenhet av större organisationer, outsourcing-miljöer eller Shared Service-center (SSC).Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/ecabbfcb-b9b6-477e-94e7-c2e9247a9742
Box 3037 (visa karta
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169 03 SOLNA Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9975860