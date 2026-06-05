Lönekonsult
Timrå Kommun / Ekonomiassistentjobb / Timrå Visa alla ekonomiassistentjobb i Timrå
2026-06-05
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I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt – där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva – här är tillvaron okrånglig.Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!Läs gärna mer på timra.se
Vill du arbeta i en stark kommun i en växande region? Är du en erfaren lönekonsult som drivs av utveckling, digitalisering och förbättringsarbete? Då kan det här vara rollen för dig!
Löneavdelningen
Löneenheten tillhör ekonomiavdelningen och hanterar ca 2 000 löneutbetalningar varje månad. Enheten består av fyra lönekonsulter som tillsammans säkerställer en professionell, kvalitetssäkrad och effektiv lönehantering för kommunens verksamheter. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där digitalisering, automatisering och utveckling av våra löneprocesser står i fokus. Hos oss är förbättringsarbete en naturlig del av vardagen, och vi söker nu dig som vill vara med och forma framtidens lönefunktion. Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Som lönekonsult arbetar du brett inom löneområdet och ansvarar för att säkerställa en korrekt, effektiv och digital löneprocess. Du arbetar både med detaljer i det löpande arbetet och med helheten i löneprocessen.
En viktig del av uppdraget är att bidra till utveckling av löneprocessen genom digitalisering och förbättringsarbete. Du arbetar med att identifiera och minska manuella moment samt utveckla mer effektiva och kvalitetssäkra arbetssätt som stödjer verksamheterna i hela kommunen.
I det löpande arbetet ingår bland annat registrering av anställningar, hantering av frånvaro samt tillägg och avdrag, arbete med bevaknings- och signallistor, pensionsadministration samt kontroll och kvalitetssäkring av löneunderlag och utbetalningar. Du hanterar även löpande lönefrågor och ger stöd till chefer i lönerelaterade frågor samt i användningen av digitala självserviceverktyg.
Rollen omfattar lönehantering för både kommunen och ett bolag, vilket innebär arbete inom flera olika avtalsområden. Kvalifikationer
Utbildning inom lönehantering eller annan likvärdig utbildning
Minst 3 års erfarenhet av kvalificerat lönearbete
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
God systemvana och ett intresse för digitala lösningar
Meriterande
Erfarenhet av att driva digitaliserings- eller förbättringsprojekt
Erfarenhet av lönesystem, gärna eCompanion
Erfarenhet av pensionshandläggning
Erfarenhet av lönearbete inom kommunal verksamhet och dess regelverk
Personegenskaper
Vi ser att du som söker är en engagerad och driven person som trivs i en verksamhet under utveckling. Vi är en gemensam stödfunktion för chefer och medarbetare där vi arbetar konsultativt, med "hjälp till självhjälp". Som person är du noggrann och strukturerad, med god förmåga att prioritera och behålla fokus även under perioder med högt tempo. Du är kommunikativ och lösningsorienterad och trivs i en roll med många kontaktytor där service och samarbete är en naturlig del av vardagen.
För att trivas i rollen ser vi att du är initiativtagande och får saker att hända. Du delar gärna med dig av din kunskap och bidrar aktivt till både teamets och verksamhetens utveckling genom ett starkt engagemang för att förbättra arbetssätt och processer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid
Lön: Fast månadslön enligt överenskommelse
Vi erbjuder
Ett utvecklande arbete med stort eget ansvar
Möjlighet att påverka och utveckla framtidens lönefunktion
Kompetenta och engagerade kollegor
En arbetsplats där samarbete, kunskapsdelning och arbetsglädje står i fokus
Friskvårdsbidrag på 2 000 kronor per år via Epassi
Möjlighet till semesterväxling
Rökfri arbetstid
För att bli aktuell för anställning kan det krävas att du i samband med intervju eller inför anställning:• uppvisar giltig ID-handling• vid behov styrker utbildning med betyg eller examensbevis• har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd• vid behov uppvisar giltigt körkort• vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimationFör vissa tjänster kan säkerhetsprövning komma att genomföras i enlighet med gällande regelverk. Om tjänsten omfattas av säkerhetsprövning krävs att du genomgår och godkänns i denna. För ett fåtal säkerhetsprövade tjänster kan det, utöver krav på godkänd säkerhetsprövning, även krävas svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Timrå Kommun
(org.nr 212000-2395), https://www.timra.se/
Södra Köpmangatan 6 (visa karta
)
861 32 TIMRÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Timrå Kommun Kontakt
Funktionsansvarig
Pernilla Andersson pernilla.andersson@timra.se +4660163312 Jobbnummer
9950756