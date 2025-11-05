Löneadministratörer till Jordbruksverket
Statens Jordbruksverk / Administratörsjobb / Jönköping Visa alla administratörsjobb i Jönköping
2025-11-05
Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt och arbeta delar av arbetstiden på distans.
Läs mer om hur det är att arbeta på Jordbruksverket på vår webbplats: www.jordbruksverket.se/jobbahososs
På vår ekonomienhet hanterar vi löner och ersättningar för både Jordbruksverket och Distriktsveterinärerna, och nu söker vi dig som vill arbeta med löneadministration och samtidigt utvecklas och lära nytt.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med löneadministration i en samhällsviktig organisation och samtidigt bidra till vår digitala utveckling? Nu rekryterar vi en löneadministratör tillsvidare och två på visstid för att stärka upp under implementationen av ett nytt löne- och HR-system.
Just nu är vi mitt i ett viktigt arbete för att förbättra våra löneadministrativa processer och förbereder införandet av ett nytt löne- och HR-system. Under våren planerar vi att påbörja implementationen av systemet, vilket gör att vi behöver en kollega som är trygg i löneprocesserna, med en god förmåga att prioritera då flera förbättringsinsatser kommer ske jämsides den dagliga löneadministrationen.
Du arbetar nära dina kollegor i löneteamet på totalt fem personer, och har utöver det stöd av en teamledare som finns till hands i både vardagliga frågor och utvecklingsarbete. Tillsammans driver vi förbättringar, delar kunskap och utvecklar våra arbetssätt med målet att skapa en trygg och effektiv lönehantering för hela organisationen.
Löneteamet ansvarar för hela löneprocessen från beräkning till utbetalning och du blir en viktig del i att säkerställa att allt fungerar smidigt och korrekt. Vi hanterar löner och arvoden för cirka 2 000 medarbetare, och vårt arbete omfattar bland annat:
* Beräkning, beredning och utbetalning av löner och arvoden.
* Support i lönerelaterade frågor till chefer och medarbetare i organisationen.
* Kvalitetssäkring av uppgifter enligt våra rutiner och regelverk.
* Administration av intyg, arbetsgivarintyg och andra dokument kopplade till anställning.
* Kontakt med myndigheter, såsom Försäkringskassan, samt hantering av relaterade frågor kring policys, försäkringar och avtal.
Till tillsvidaretjänsten söker vi dig som vill vara med och vidareutveckla våra löneprocesser, rutiner och arbetssätt. Hos oss får du arbeta med hela löneflödet i en större organisation och samtidigt vara del av ett team som driver förändring, utveckling och effektivisering. Du kommer vara en viktig del i vårt arbete med att bidra till ett smidigt systembyte. Rollen innebär också att kontinuerligt arbeta för att effektivisera och öka digitaliseringen av löneadministrationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom löneadministration. Har du erfarenhet av lönearbete till exempel genom praktik, sommarjobb, projekt eller liknande är det meriterande.
Arbetet ställer krav på att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har kunskap inom villkorsavtalet.
För att passa i rollen tror vi att du har en ambitiös vilja att driva ditt arbete framåt, både självständigt och i samarbete med kollegor. Det är viktigt för oss att du är nyfiken, noggrann och vill utvecklas inom löneområdet. Vidare trivs du med att arbeta mot såväl egna mål som gruppens gemensamma målsättningar. Du har förmåga att strukturera och planera ditt arbete väl, samt arbeta systematiskt, i en föränderlig miljö.
Då arbetet innefattar intern support är det av stor vikt att du har en tillmötesgående inställning och har lätt för att sätta dig in i andras situation. Du är trygg som person och står stadigt även i föränderliga eller osäkra situationer. Genom din professionella inställning bidrar du till ett gott samarbete i teamet och skapar förtroende hos kollegor och verksamheten.
Vi rekryterar två visstidsanställda, för att stärka upp den ordinarie löneadministration, under implementeringsfasen. Huvudsakliga uppgifter blir att ta emot och hantera inkomna underlag via vårt ärendehanteringssystem, kontrollera att informationen är korrekt och därefter registrera uppgifterna i lönesystemet. Du följer upp ärenden, säkerställer att allt är komplett och bidrar till att löneprocessen håller hög kvalitet och följer våra rutiner och regelverk.
Här får du möjlighet att växa i din roll som löneadministratör, tillsammans med kompetenta och hjälpsamma kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Du blir en del av ett team där samarbete, lärande och engagemang står i fokus.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Placeringsort är Jönköping med möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Vi tillämpar normalt 6 månaders provanställning.
Visstidsanställningarna påbörjas tidigast 7 januari 2026 och pågår som längst i ett år.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
