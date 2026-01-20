Löneadministratör till Quest Consulting
2026-01-20
Uppdragsbeskrivning
I rollen som Löneadministratör kommer du att dagligt arbeta med löner. Det innebär bland annat att hantera avvikelserapportering, reseräkningar, olika kontroller av lön och bevakning av sjuk- eller annan frånvaro. Du kommer att ha kontakt med myndigheter samt chefer, medarbetare och HR-avdelningar.
De stödsystem vår kund använder är HR-plus 8 samt SAPs Success factors. Rollen innebär många kontaktytor på alla nivåer i organisationen.
Obligatoriska krav
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom lön eller har några års erfarenhet av arbete med lön eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Vidare har du en hög servicekänsla och ett konsultativt arbetssätt.
Du har ett intresse av lönefrågor och är strukturerad och noggrann.
Du är positiv, social och trivs att ha många kontakter inom organisationen och gillar att hjälpa till och ge bästa möjliga support.
Meriterande krav
Meriterande är om du har arbetat med HR-plus 8.
Meriterande är om du har arbetat med SAPs Success factor.
Uppdragets omfattning
Omfattningen av uppdraget är 100 %
Under perioden 2026-02-02 - 2026-09-30.
Stationeringsort: Karlstad
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2026-01-20
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.
Detta är ett heltidsjobb.

Quest Consulting Sverige AB
