Löneadministratör Karlstad
Devotum AB / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-01-21
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Devotum AB i Karlstad
, Örebro
, Skövde
, Trollhättan
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
För vår kunds räkning söker vi just nu en konsult inom löneadministration till en kund i Karlstad. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2026-02-01 och pågå till och med 2026-09-30.
Om uppdraget I rollen som Löneadministratör kommer du att dagligt arbeta med löner. Det innebär bland annat att hantera avvikelserapportering, reseräkningar, olika kontroller av lön och bevakning av sjuk- eller annan frånvaro. Du kommer att ha kontakt med myndigheter samt chefer, medarbetare och HR-avdelningar.
De stödsystem som används är HR-plus 8 samt SAPs Success factors. Rollen innebär många kontaktytor på alla nivåer i organisationen.
Övrigt: Start: 2026-02-01 Slut: 2026-09-30 Omfattning: 100% Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Eftergymnasial utbildning inom lön eller några års erfarenhet av arbete med lön eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Har arbetat med HR-plus 8.
Önskade personliga egenskaper:
Hög servicekänsla och ett konsultativt arbetssätt.
Intresse för lönefrågor och är strukturerad och noggrann.
Positiv, social och trivs att ha många kontakter inom organisationen och gillar att hjälpa till och ge bästa möjliga support.
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Vanessa Tummings på 072-897 82 65 eller vanessa.tummings@devotum.se
.
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7086523-1799872". Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), https://karriar.devotum.se
654 65 KARLSTAD Arbetsplats
Devotum Jobbnummer
9696076