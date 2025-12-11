Lön- och personaladministratör till VoB Syd
Har du tidigare erfarenhet av lönehantering och trivs i en roll med stort eget ansvar där du får möjligheten att planera din vardag? Vill du, med din erfarenhet, kunskap och engagemang, vara med och utveckla verksamheten så tveka inte att söka tjänsten. Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag som varar i 12 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos VoB Syd. Om företaget
VoB Syd är ett offentligägt företag som tillhandahåller tjänster inom socialtjänstens område. Bolaget drivs på samhällsnyttig grund utan vinstsyfte. Ägare är kommunalförbundet VoB Kronoberg och Skånes kommuner och därigenom indirekt samtliga kommuner i Kronoberg och Skåne. VoB står för "Vård och Behandling". Bolaget driver behandlingshem, utredningshem (HVB), skyddat boende, stödboende samt jour- och familjehem som tar emot akuta och planerade uppdrag från socialtjänsten (SoL och LVU) gällande utredning, behandling, skydd och stöd samt konsultationer. Sammantaget består organisationen av ett tiotal enheter som tar emot uppdrag rörande ca 300 barn, ungdomar och vuxna per år.
Arbetsklimatet i VoB präglas av engagemang, öppenhet och prestigelöshet. Som medarbetare ges du stort utrymme att ta eget ansvar och du har stor frihet att lösa ditt uppdrag på det sätt som du tycker är bäst. Du arbetar i centrala Växjö där VoB:s kansli ligger. Här arbetar fyra personer med ekonomi, löner och personalfrågor. Dina arbetsuppgifter
I rollen som lön- och personaladministratör har du en varierande vardag. Du arbetar både med löneadministrativt arbete och personaladministrativt arbete.
Det löneadministrativa arbetet består av:
Arbeta med hela löneprocessen
Vara behjälplig med att tolka bolagets kollektivavtal
Redovisning och rapportering till myndigheter
Pensionsrapportering
Hantera semesterrutiner
Hantera personalstatistik
Hantera årsskiftesrutiner
Underhålla och uppdatera bolagets personal- och lönesystem samt tidrapporteringssystem
Gällande den personaladministrativa arbetet består den av att ställa ut anställningsavtal och erforderliga intyg, göra Las-bevakningar och ta fram underlag inför lönerevision. Det kan även förekomma andra tillfälliga administrativa arbetsuppgifter i tjänsten.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad gymnasialutbildning och efterföljande utbildning inom relevant område som personal/lön
1-2 års erfarenhet som lön- och personaladministratör
Bekväm med att använda Excel och andra office program
Praktisk erfarenhet av att arbeta i lönesystem samt tillhörande tidsystem och personalsystem
Meriterande med erfarenhet av arbete i Hogias system för personal och lön, liksom erfarenhet från arbete i tidredovisningssystemet Quinyx
Meriterande med vana vid att läsa, tolka och följa kollektivavtal
Vi söker dig som är kommunikativ, serviceinriktad och trivs med många kontaktytor. Du tar stort ägandeskap över dina arbetsuppgifter, arbetar strukturerat och har ett genuint intresse för att hjälpa människor. Du är lösningsorienterad, engagerad och lyhörd för verksamhetens behov.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Växjö Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
