Lokreparatör till modernisering och revision
Vill du bidra till att förbättra våra malmtåg? Som lokreparatör hos LKAB Malmtrafik i Kiruna får du vara en del i en spännande utveckling!
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
LKAB Malmtrafik
LKAB Malmtrafik ansvarar för lastning, lossning och transport av LKAB:s järnmalmsprodukter på Malmbanan. Vi fraktar från gruvorna i Kiruna och Malmberget till hamnarna i Luleå och Narvik, samt till SSAB i Luleå.
Din roll
Som lokreparatör hos LKAB Malmtrafik spelar du en central roll i vår modernisering och revision av våra unika IORE-lok. Du kommer att arbeta med mekaniska ombyggnationer, förberedelser och efterarbete för att säkerställa högsta kvalitet på loken. Projektet är i en spännande uppbyggnadsfas där du bidrar med att skapa struktur, ordning och rutiner för framtida arbetssätt. Arbetet sker i nära samarbete med ett team av 4 personer inom modernisering, samt stötta revisionsarbetet vid behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar:
- Mekaniskt arbete vid ombyggnation av våra lok, inklusive borrning, montering och justering enligt ritningar.
- Förberedelser inför modernisering, som att samla och kit-packa material och utrustning.
- Efterarbete och uppföljning för att säkerställa att arbetet uppfyller våra kvalitetskrav.
- Bygga upp och dokumentera rutiner och arbetsinstruktioner samt utveckla arbetsstationerna.
- Rollen innebär också ett stort ansvar för att utföra arbetet korrekt och enligt fastställda ritningar och specifikationer.
Det här har du med dig
Du är en strukturerad och trygg person som trivs med att skapa ordning och reda. Du har ett starkt kvalitetsfokus och förmåga att arbeta enligt tydliga processer. Vi söker dig som har en analytisk förmåga och som kan bidra till att utveckla och förbättra våra arbetssätt och rutiner.
Det är ett krav att du har:
- Godkänd gymnasieutbildning
- Mekanisk bakgrund, antingen via utbildning eller erfarenhet som mekaniker eller montör
- B-körkort
- Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
- Tjänsten kräver även att du uppfyller vissa hälsokrav såsom fullgod syn, normalt färgseende och god hörsel.
Det är meriterande om du har:
- Utbildning inom el
- Erfarenhet av att arbeta i underhållsystemet Maximo
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna, Lokstallsvägen 3
Omfattning: Heltid, arbetstiderna är skiftgång utan nattarbete
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Andre Jokiaho andre.jokiaho@lkab.com
Facklig kontakt: IF Metall (Kiruna), Anders Elenius anders.elenius@lkab.com
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
