Lokalvårdare till Serviceenheten, 75 %
2026-01-16
Vill du vara en av oss och hjälpa till med att bidra till en god arbetsmiljö för våra medarbetare genom att hålla våra lokaler rena och välvårdade?
Vill du också vara en del i vårt team där vi sätter jaget före jaget?
Serviceenheten
Vår enhet består av ett tiotal medarbetare med olika arbetsuppgifter och roller.
Den filosofi vi arbetar efter är att varje medarbetares insats är lika viktig och också en förutsättning för att vår enhet ska vara just 'en' enhet. Ett av våra mål är att det ska vara en positiv upplevelse att komma till jobbet.
2026 står vi inför en spännande framtid då vi under året ska flytta till nya lokaler. Arbetsuppgifternas utförande kan därför komma att förändras utifrån den nya lokalens förutsättningar.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna utförs enligt tydliga fastställda städinstruktioner och veckoscheman men kan variera beroende på vad som sker i verksamheten över tid. Arbetet utförs i en eller flera av våra lokaler belägna centralt i Uppsala.
Tjänsten omfattar vanligt förekommande arbetsuppgifter inom lokalvård för kontorslokaler och ingår gör exempelvis:
• Daglig städning av kontorslokaler, pentryn, matsal och kök
• Daglig städning av övriga allmänna utrymmen
• Golvvård, damning, och avfallshantering
• Ansvar för rengöringsprodukter och utrustning
• Påfyllning av förbrukningsmaterial
• Rengöring kaffemaskinerKvalifikationer
Vi hoppas att du som söker tjänsten hos oss har för avsikt att det ska vara ett arbete som du vill ha för en längre period.
Du som söker ska ha minst ett års aktuell erfarenhet av serviceyrke/kundservice med direktkontakt med kunder. Det är meriterande om du har aktuell och flerårig erfarenhet av arbete som lokalvårdare och/eller erfarenhet av arbete inom statlig myndighet. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbetsuppgifter som utförs självständigt.
Du är noggrann, pålitlig och har en god samarbetsförmåga. Du ska vara självgående i ditt dagliga arbete samtidigt som du ser dig själv som en del i vårt team. Vår nya kollega ska vara lyhörd med förmåga att följa skriftliga instruktioner, rutiner samt prioriteringar och anvisningar från chef.
Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde snarast möjligt. Omfattningen är 75 %. Din tjänstebenämning på myndigheten blir handläggare. Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap.Övrig information
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.
Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation, en statlig myndighet som är regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, insatser som ska gynna fisken i våra sjöar till demokrati- och beredskapsfrågor samt mycket annat.
På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 230 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Målet är att vårt arbetssätt ska präglas av professionalism, engagemang och samverkan.
Länsstyrelsen är en spännande arbetsplats och det finns även förmåner som flexibelt arbete, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme och utökad föräldrapenning.
Under 2026 flyttar vi till nya lokaler centralt i Uppsala.
Vill du veta mer om våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss? Besök vår webbplats www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/jobba-hos-oss.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
