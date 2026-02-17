Lokalvårdare till semestervikariat
Om oss
Vill du ha ett sommarjobb som kan bli starten på något nytt? Vi söker lokalvårdare i sommar!
Som lokalvårdare har du dina uppdrag i olika verksamheter som vård- och omsorgsboende, dagliga verksamheter och kontor.
Det kan hända att du jobbar på olika arbetsplatser under dagen, där vi förväntar oss att du kan anpassa dig till nya
miljöer. Det är viktigt att du tycker om att ditt jobb varierar och att du kan snabbt ta till dig nya arbetsuppgifter. Du ska också tycka om att jobba både självständigt och tillsammans med andra. Du kommer att ha schemalagda pass mellan 06:00-19:00 samt vissa helger. De flesta arbetspassen kommer att vara 06:00-14:30.
Med våra sommarjobb blir du mästare på att möta människor och får med dig solskenshistorier som lyser upp din sommar! Till hösten finns även möjlighet att fortsätta som timvikarie.
Tillsammans arbetar vi för att de vi är till för ska känna trygghet, tillit och kunna leva ett så gott liv som möjligt, med självständighet varje dag, hela livet.
Vad passar dig bäst? Vi har arbetsplatser i hela Göteborg. När du söker kan du ange var i staden du helst vill arbeta utifrån vad som passar dig bäst. Vi gör alltid vårt bästa för att matcha dina önskemål, men kan vid behov erbjuda arbete på annan plats inom våra verksamheter.
Om dig
Du arbetar bra med andra genom att lyssna, visa intresse och respekt. Du är positiv, ser möjligheter att hitta lösningar för att lösa problem. När arbetsdagen blir annorlunda än planerat kan du tänka om och ser möjligheter. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Det du påbörjar ser du alltid till att slutföra.
Vi har även några krav
- Du måste ha fyllt 18 år innan 1 juni 2026, i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2023:2, kap. 8)
- Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift krävs då arbetet innebär att föra vidare muntlig och skriftlig information till kollegor, kunder och chef
- Erfarenhet från arbete inom ett serviceyrke
Meriterande men inga krav
- Meriterande med utbildning inom lokalvård
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Ersättning
