Lokalvårdare till KBK Vemdalen
KBK Vemdalen AB / Städarjobb / Härjedalen Visa alla städarjobb i Härjedalen
Vi på KBK Vemdalen driver en mångsidig verksamhet med sportanläggningar, restaurang, trampolinpark, fabrik och kontor. Nu söker vi en noggrann och serviceinriktad lokalvårdare som vill vara med och skapa rena, trivsamma och välkomnande miljöer för både gäster och personal här i Vemdalen.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat
Städning av allmänna ytor, kontor, toaletter och omklädningsrum
Golvvård, dammsugning, moppning och avtorkning
Påfyllning av förbrukningsmaterial
Hålla ordning och bidra till en trevlig arbetsmiljö
Planera, strukturera och prioritera det dagliga arbetet för att städningen blir så effektiv och högkvalitativ som möjligt
Vi söker dig som
Är noggrann, självständig och har öga för detaljer
Har erfarenhet av lokalvård (meriterande men inget krav)
Är flexibel och kan anpassa dig efter verksamhetens behov
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder
Ett varierande arbete i en spännande miljö med många olika verksamheter
Trevliga kollegor och en arbetsplats där vi hjälper varandra
Möjlighet till heltidsanställning året om.
Ansök redan idag!
Skicka din ansökan till daniel@bykbk.se
. Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: daniel@bykbk.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KBK Vemdalen AB
(org.nr 559492-5702)
Vemdalen (visa karta
)
846 71 VEMDALEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Daniel Rexin daniel@bykbk.se Jobbnummer
9508106