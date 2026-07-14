Lokalvårdare till hotell
StädRoyal AB / Städarjobb / Strömstad Visa alla städarjobb i Strömstad
2026-07-14
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Vill du bli en del av vårt härliga team i sommar, med chans till förlängning? Vi på StädRoyal söker nu vår nästa stjärna!
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Dagtid, kl. 08:00 – 16:00
Anställningsform: Sommarjobb/Visstid med goda chanser till förlängning
Ort: Nordby Hotell
Tillträde: Omgående
Om oss på StädRoyal
StädRoyal är ett litet och familjärt städföretag där vi värnar om både våra kunder och vår personal. På Nordby Hotell är vi i dagsläget ett sammansvetsat och glatt team på tre personer som tillsammans ser till att gästerna möts av en fläckfri och välkomnande miljö. Nu behöver vi förstärka vårt team med ytterligare en kollega!
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för service, renhållning och som vill göra det där lilla extra för hotellgästernas upplevelse. För att passa i rollen tror vi att du är:
Noggrann: Du har öga för detaljer och lämnar inget åt slumpen.
Effektiv: Du trivs med att arbeta i ett stundtals högt tempo utan att tumma på kvaliteten.
En teamplayer: Du samarbetar enkelt med andra och bidrar till den goda stämningen i gruppen.Publiceringsdatum2026-07-14Kvalifikationer
Ingen erfarenhet krävs, vi lär upp dig på plats!
Talar svenska eller engelska obehindrat.
Vad innebär jobbet?
Som lokalvårdare hos oss arbetar du med den dagliga driften och städningen på Nordby Hotell. Arbetet är förlagt till fem dagar i veckan (schemaläggning sker måndag till söndag) under fasta tider mellan kl. 08:00 och 16:00.
Eftersom vi söker personal med omgående start sker intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista annonseringsdag.Så ansöker du
Låter detta som den perfekta utmaningen för dig i sommar? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Skicka din ansökan till: salg@stadroyal.com
Referens: "Hotellstädare"
Vi ser fram emot att välkomna vår nya stjärna till teamet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28
E-post: salg@stadroyal.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StädRoyal AB
(org.nr 559467-4029)
Prästängsvägen 8 (visa karta
)
452 33 STRÖMSTAD Kontakt
Driftchef
Jannica Rask salg@stadroyal.com 0700222483 Jobbnummer
10002915