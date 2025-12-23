Lokalvårdare till First Camp Mörudden
Vill du skapa en välkomnande och skinande ren miljö för våra gäster - och samtidigt få en sommar full av glädje?Vi söker Lokalvårdare som älskar att hålla ordning och skapa en trivsam atmosfär för våra gäster. Som städhjälte hos oss får du en viktig roll i att ge våra besökare ett förstklassigt första intryck och en välkomnande miljö att återvända till.
Vilka är First Camp?
Vårt mål är klart - att bli världens ledande campingkedja. För att nå dit är lokalvårdare som du avgörande. Din skicklighet och fingertoppskänsla för detaljer skapar den omsorgsfulla atmosfär som definierar First Camp och ditt bidrag är oerhört viktigt för gästens upplevelse.
Vad innebär rollen?
Som Lokalvårdare på First Camp ser du till att stugor, servicehus och övriga utrymmen alltid håller högsta standard när det gäller renlighet och trivsel. Din noggrannhet och omsorg gör våra gästers upplevelse ännu bättre, och du är nyckeln till att våra destinationer förblir platser som gästerna gärna kommer tillbaka till.
I grunden innebär din roll att utföra städning och underhåll, men du förväntas också kunna stötta andra områden vid behov. Hos oss är alla på destinationen redo att hjälpa till där det behövs, och vi arbetar tillsammans för att skapa en härlig upplevelse för våra gäster.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är noggrann och strukturerad, med ett öga för detaljer och en vilja att leverera hög kvalitet i varje moment. Erfarenhet av lokalvård är meriterande, men vi välkomnar alla med rätt inställning och en positiv attityd. Som person är du flexibel och har lätt för att se lösningar där andra ser hinder, och du trivs i ett högt tempo där ingen dag är den andra lik.
Vi tror också att du uppskattar att bjuda på dig själv och bidra till en god stämning i teamet. För oss är det viktigare att du är en engagerad lagspelare än att du har en viss erfarenhet. Kan du dessutom kommunicera på svenska eller engelska ser vi det som en fördel, men det är inget krav.
Vad erbjuder vi?
På First Camp har många börjat i din position och sedan klättrat inom företaget. Du kommer att få möjlighet att utvecklas, lära dig nya saker och träffa människor från hela världen. Våra gemensamma värderingar styr våra dagliga handlingar:
We Care: Vi jobbar tillsammans med omtanke om gästen, medarbetaren och planeten. Vi skapar en öppen och stöttande miljö där vi utmanar varandra, lär oss av misstag och firar framgångar.
We Have Fun: Genom att vara oss själva och ha roligt ihop skapar vi en välkomnande stämning för alla vi möter. Tillsammans skapar vi fina minnen för våra team, kollegor och gäster.
We Simplify: Framåtanda, tillsammans med viljan att lära, gör att vi ständigt förbättrar och utvecklar hur vi arbetar. Vi gör det enkelt för varandra - det ska vara lätt att göra rätt för både kollegor och våra gäster.
We Deliver Results: Vi fokuserar i allt vi gör på att skapa resultat för våra gäster, kollegor och hela företaget. Målen är högt satta och vi lyckas bäst när vi använder både hjärta och hjärna.
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och omtänksamma kollegor som delar med sig av visdom och skratt. Tillsammans vill vi fortsätta vår framgångssaga och växa med fler stjärnor som vill vara med och bygga vår framtid.
Vi söker medarbetare till sommarsäsongen med varierande omfattning (20 h/vecka). Arbetstiderna kan inkludera tidiga morgnar, kvällar och helger i enlighet med hotell- och restaurangfackets kollektivavtal.
Vi genomför urval och intervjuer löpande, så ansök redan idag.
Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar och fokuserar på att hitta den person som bäst matchar tjänstens kravprofil.För slutkandidater i processen kan utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Som ett första steg i vår urvalsprocess kommer du få genomföra ett kortare rekryteringstest som hjälper oss att säkerställa en rättvis och träffsäker matchning.
Detta kan vara början på något fantastiskt. Vi ser fram emot din ansökan!
