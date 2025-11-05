Lokalvårdare/Städare
2025-11-05
HAYNES CLEANING AB SÖKER STÄDARE I GÖTEBORG
Vill du ha ett jobb som gör skillnad i människors vardag?
Haynes Cleaning AB söker nu noggranna och engagerade städare i Göteborg med omnejd.
Hos oss får du ett varierat arbete där du hjälper kunder med hemstädning, fönsterputs och flyttstädning. Du arbetar både självständigt och i team tillsammans med trevliga kollegor.
VI SÖKER DIG SOM:
Är noggrann, positiv och gillar att hjälpa andra
Har erfarenhet av städning (meriterande)
Talar svenska eller engelska
Kan arbeta flexibla tider
VI ERBJUDER:
Timanställning eller deltidsanställning (50-75 %)
Kollektivavtal och försäkringar
Kostnadsfri utbildning i hemstädning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: jobb@haynesab.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare

Haynes Cleaning AB
(org.nr 559262-7839) Arbetsplats
Kontakt
Edwin haynes
jobb@haynesab.com
031-27-85-00

Jobbnummer
9590668