Lokalvårdare sökes för sommarjobb
Mörbylånga Bostads AB / Städarjobb / Mörbylånga Visa alla städarjobb i Mörbylånga
2026-01-12
Mörbylånga Bostads AB är ett allmännyttigt bostadsbolag med fastigheter på sju orter över södra Öland. Vi äger, bygger, utvecklar och förvaltar boende i hyresrätt på ett hållbart sätt. I dagsläget har vi cirka 830 bostadslägenheter och erbjuder en variation av verksamhets-, butiks och industrilokaler i hyresrätt via förvaltning av Mörbylånga Fastighets AB. Våra kontor finns i Mörbylånga och Färjestaden.
Mörbylånga Bostads AB ägs till 100% av Mörbylånga kommun och har i dagsläget runt 90 medarbetare. Bostadsbolaget förvaltar på uppdrag av Mörbylånga kommun även kommunens fastigheter såsom skolor, förskolor, äldreboenden, fritidsgårdar, kommunhus m.m. Vi är ett stabilt företag med lojal personal och våra hyresgäster uppskattar den nära kontakten de får med oss.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Våra 35 lokalvårdare städar lokaler så som skolor, förskolor, sporthallar, fritidsgårdar och äldreboende runt om i Mörbylånga kommun. Vi söker nu ett antal vikarier för sommarperioden juni-aug. Arbetet kan innefatta ordinarie lokalvård samt storstädning av exempelvis skolor. Geografisk är medarbetarna utspridda runt om i hela Mörbylånga Kommun.Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av lokalvård är meriterande.
Det är bra om du har körkort och tillgång till bil så du kan ta arbete på flera olika platser men detta är ej ett krav.
Som person är du glad, flexibel och noggrann samt har lätt för att samarbeta med andra kollegor. Eftersom du är en representant för Mörbylånga Bostads ute hos våra kunder så är det även viktigt att du är serviceinriktad och positiv.
ÖVRIGT
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298775". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mörbylånga Bostads AB
(org.nr 556528-7629) Kontakt
Arbetsledare
Martina Gustafsson martina.gustafsson@mbab.se Jobbnummer
9677553